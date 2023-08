Gli sviluppatori di Metroid Dread di nuovo al lavoro

Il ritorno delle avventure in 2D di Samus è stato una sorpresa, e sapere che gli sviluppatori di Metroid Dread sono di nuovo al lavoro è abbastanza eccitante.

Il titolo per Nintendo Switch, che trovate su Amazon al miglior prezzo, ha rappresentato la chiusura della saga in 2D di Samus Aran.

Advertisement

Del resto, il gioco in questione è diventato quasi un "caso esemplare" per la console ibrida della Grande N.

Ora, come riportato anche su ResetEra, lo sviluppatore spagnolo MercurySteam sta attualmente lavorando a "due grandi titoli non rivelati", secondo i dati finanziari di Nordisk Games, che detiene una partecipazione del 40% nello studio.

I MercurySteam sono noti soprattutto per i due capitoli di Castlevania Lords of Shadow e, appunto, per Metroid Dread.

Non è chiaro se uno dei due titoli attualmente in lavorazione sia proprio un sequel alle avventure Switch di Samus, cosa comunque molto probabile visto il successo del primo capitolo.

Improbabile invece che i Mercury possano tornare a lavorare sul franchise Castlevania, visto il flop del secondo Lords of Shadow.

Ignote anche le piattaforme di riferimento di questi due nuovi, grossi progetti top secret, sebbene non è da escludere che almeno uno di questi possa essere multipiattaforma (non diretto quindi esclusivamente a una console singola come accaduto con Dread per Nintendo Switch).

Ci auguriamo quindi di saperne di più già a partire dalle prossime settimane. Vi terremo ovviamente aggiornati.

Metroid Dread è infatti riuscito anche a battere i suoi illustri predecessori, tra l'altro, come Metroid Prime per GameCube che è stato surclassato nello stesso periodo.

Anche se la recente remastered uscita per Switch ha riacceso l'amore per la saga come dimostrano le vendite.

Il tutto, in attesa di Metroid Prime 4, di cui di recente si è tornati a parlare, tra la possibilità che sia open world e altro ancora.