Metroid Dread è diventato quasi un caso esemplare per Switch

Metroid Dread è stato un successo inaspettato, va detto, e a qualche anno dalla sua uscita il team di sviluppo si è ritrovato a commentare il processo di creazione del titolo.

Il titolo per Nintendo Switch, che trovate su Amazon al miglior prezzo, è stato lanciato dopo una lunga attesa ed ha rappresentato la chiusura della saga in 2D di Samus Aran.

Advertisement

Fin dai primi tempi, abbiamo potuto constatare il trionfo di Metroid Dread, raggiungendo un risultato inimmaginabile per un rilancio del genere.

Il gioco è stato oggetto di discussioni anche per la sua presunta difficoltà eccessiva, ma il team di sviluppo ha risposto a ciò rilasciando un aggiornamento che lo rende... ancora più difficile.

MercurySteam, il team di sviluppo, è tornata recentemente a parlare di Metroid Dread, aggiornando contestualmente i dati di vendita di Metroid Dread.

Come riporta Gamingbolt, è il CEO Enric Álvarez ad aggiornare sulla situazione del titolo, svelando che Dread ha oltrepassato il confine delle 3 milioni di copie vendute.

In una intervista che contemplava anche il chiarire le condizioni turbolente all'interno del team (qui trovate altre informazioni), Álvarez si è lasciato andare:

«Non credo che lo sviluppo sia stato caotico. Uno sviluppo caotico non finisce con il creare uno dei migliori giochi della serie. Non finisce con un gioco che ha venduto più di tre milioni di copie. Non finisce con un gioco che ha vinto dei premi ai TGA. Questo è tutto ciò che ho da dire al riguardo.»

Insomma, il responsabile di MercurySteam ha voluto mettere le cose in chiaro sullo sviluppo che, nel bene e nel male, rappresenta un piccolo caso per Switch.

Metroid Dread è riuscito anche a battere i suoi illustri predecessori, tra l'altro, come Metroid Prime per GameCube che è stato surclassato nello stesso periodo.

Anche se la recente remastered uscita per Switch ha riacceso l'amore per la saga come dimostrano le vendite, in attesa di Metroid Prime 4 che ormai rischia di essere solo un sogno.