Gli sviluppatori di Gollum non avrebbero finito col Signore degli Anelli

The Lord of the Rings Gollum non sarebbe stato accolto proprio nel migliore dei modi, sebbene il suo team di sviluppo potrebbe essere già al lavoro su un altro gioco ambientato nel mondo dei romanzi di J.R.R. Tolkein.

Come riportato in precedenza dalla Games Wirtschaft, Daedalic Entertainment sembra avere in cantiere un altro gioco de Il Signore degli Anelli dopo quello dedicato a Gollum (che trovate su Amazon).

Nella nostra recensione di LOTR Gollum non ci siamo infatti andati per niente leggeri, purtroppo.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, Daedalic ha ricevuto una sovvenzione di oltre due milioni di euro dal governo tedesco per lavorare a un altro gioco del Signore degli Anelli.

Inoltre, l'outlet tedesco ha potuto confermare che nessuno dei fondi della sussidiaria è stato utilizzato per lo sviluppo del primo Gollum. Ciò significa che i due milioni di euro sono stati deliberatamente utilizzati per un altro progetto all'interno di Daedalic.

Secondo il documento, si tratta in particolare di un altro gioco de Il Signore degli Anelli. La sovvenzione rivela anche che il progetto è stato avviato solo nel giugno 2022, e che potrebbe essere lanciato già nell'agosto del 2024, se i dettagli della sovvenzione sono accurati.

Ovviamente, questo presuppone che il progetto in corso non subisca ritardi o altre battute d'arresto, e dato che il gioco su Gollum ha subito numerosi ritardi, sarebbe meglio prendere questa finestra di lancio con le pinze.

Ricordiamo anche che Gollum è risultato essere il peggior gioco del 2023 secondo Metacritic, togliendo quindi il titolo all'altrettanto sfortunato Redfall di Arkane.

Del resto, The Lord of the Rings Gollum ha avuto anche i suoi problemi prima del lancio, e delle controversie che hanno fatto subito discutere la community. Speriamo quindi che il prossimo ed eventuale progetto dedicato al mondo di Tolkien sia degno del nome che porta.