Gli scambi di GCC Pokémon Pocket sono ancora "rotti", quindi arrivano omaggi gratis

Gli scambi sono arrivati in GCC Pokémon Pocket, ma il loro funzionamento ha colto di sorpresa i fan che si sono lamentati ampiamente della situazione.

Mentre non c'è ancora una soluzione vera e propria, gli sviluppatori hanno deciso di fare un regalo gratis ai giocatori per farsi perdonare.

Come riporta IGN US, Creatures Inc. ha distribuito 1.000 Gettoni Scambio ai giocatori per aiutarli a fare più scambi possibile, in attesa di una soluzione al sistema attualmente inserito nel gioco.

La quantità concessa permette infatti due scambi significativi, lasciando intatto il problema principale: un sistema di scambi considerato eccessivamente restrittivo e pensato per incentivare le spese in-game.

Le basi introdotte dal team di sviluppo sono effettivamente fin troppo stringenti, perché limitano le opzioni di scambio e richiedono tantissimo materiale per poter scambiare liberamente le carte con altri giocatori, in un modo simile a come avverrebbe nel mondo reale con le carte fisiche.

Molti hanno definito il meccanismo "predatorio" e "tossico", poiché richiede di eliminare cinque carte dello stesso livello di rarità per poterne scambiare una. Inoltre, non è possibile scambiare carte con rarità di 2 stelle o superiore, limitando drasticamente le opportunità di completare le collezioni senza dover spendere denaro.

Creatures Inc. aveva promesso di ascoltare il feedback e migliorare il sistema, dichiarando che gli oggetti necessari per gli scambi sarebbero stati resi disponibili negli eventi futuri. Tuttavia non sono stati introdotti ancora sensibili miglioramenti in questo senso, e per ora non arriveranno.

«Mentre continuiamo a studiare modi per migliorare la funzionalità, invieremo 1.000 token di scambio a tutti i giocatori», spiega lo sviluppatore: «Apprezziamo molto la vostra pazienza e il fatto di essere parte della nostra community.»

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile l'espansione Scontro Spaziotemporale, che vede protagonisti Dialga e Palkia. Inoltre, proprio da oggi è disponibile un nuovo evento battaglia contro la CPU, con nuove carte promo Cresselia EX da sbloccare.