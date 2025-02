GCC Pokémon Pocket migliorerà gli scambi, dopo le polemiche

La possibilità di scambiare carte con i propri amici era una delle feature più attese dai giocatori di GCC Pokémon Pocket, che non vedevano l'ora di aiutarsi a vicenda per completare le proprie collezioni virtuali.

Sfortunatamente, l'esordio degli scambi non è stato affatto accolto con favore dalla community, e non è difficile comprendere il perché: gli sviluppatori avevano infatti implementato restrizioni fin troppo stringenti, rendendo il tutto quasi inutilizzabile.

I giocatori hanno così iniziato a protestare ferocemente sui social media e con un review bombing sugli store mobile, che in breve tempo ne hanno fatto abbassare la valutazione, con l'obiettivo di farsi sentire e implementare modifiche il prima possibile.

Come segnalato da VGC, nelle scorse ore è arrivata la risposta ufficiale dagli autori di GCC Pokémon Pocket, che sul profilo X ufficiale spiegano di aver implementato queste restrizioni per prevenire l'utilizzo di bot e account multipli.

Il team ha tuttavia notato — come se fosse difficile non farlo, aggiungo — che queste restrizioni ne hanno impedito l'utilizzo anche ai giocatori occasionali, motivo per il quale stanno studiando soluzioni per migliorare gli scambi e renderli più accessibili.

Nel frattempo, GCC Pokémon Pocket rassicura sul fatto che i Gettoni Scambio, motivo principale per il quale è quasi impossibile riuscire a organizzare scambi con gli amici, verranno resi disponibili anche nel corso di eventi futuri, cosa che dovrebbe presumibilmente rendere un po' più facile accedere alla feature.

A differenza di quanto accade con il gioco di carte reale (di cui trovate diverse bustine e set su Amazon) non basta infatti scegliere liberamente le carte da scambiare, ma sarà necessario sacrificare abbastanza doppioni da poter raggiungere il numero di gettoni adeguato alla loro rarità.

Non possiamo sapere con certezza come si intenda migliorare la feature, considerando che non sembra esserci intenzione di sbarazzarsi dei gettoni, ma alcuni miglioramenti che ci permettiamo di suggerire sarebbero aumentare la quantità di gettoni ottenuti da ogni carta e permettere di "sacrificare" anche le varianti da 1 o 2 diamanti, attualmente praticamente inutili.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile l'espansione Scontro Spaziotemporale, che vede protagonisti Dialga e Palkia. Inoltre, proprio da oggi è disponibile un nuovo evento battaglia contro la CPU, con nuove carte promo Cresselia EX da sbloccare.