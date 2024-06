Xbox Game Pass, disponibili da oggi i primi giochi gratis di giugno

In attesa di scoprire la lista completa di giochi gratuiti in arrivo a giugno su Xbox Game Pass, da oggi gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno approfittare dei primi due omaggi mensili.

Come già annunciato nel corso dell'ultimo update di maggio, da oggi 4 giugno potrete accedere a 2 nuovi titoli gratuiti, uno dei quali sarà disponibile senza costi aggiuntivi fin dal suo day-one ufficiale.

Stiamo parlando nello specifico di Firework e Rolling Hills, rispettivamente un puzzle game horror e un rilassante simulatore di cucina.

Firework è disponibile attualmente esclusivamente su PC: in questa produzione del team cinese Shiying Studio vestirete i panni di un nuovo agente di polizia costretto a indagare nuovamente su un massacro, dopo un incendio verificatosi a un funerale.

Durante le vostre investigazioni emergeranno però diversi particolari inquietanti: potrebbe non trattarsi di un caso come tutti gli altri, ma di un fenomeno soprannaturale.

Se preferite invece un'avventura senza questo tipo di tensioni, in Rolling Hills dovrete semplicemente servire del buon sushi nei panni di un tenero chef robot: potrete creare il vostro repertorio di ricette ed espandere sempre di più la vostra cucina, stringendo amicizie e migliorando la vita di tutti i vostri clienti.

Rolling Hills sarà disponibile gratis al day-one già da oggi e, a differenza di Firework, sarà scaricabile anche sulle console Xbox e giocabile in streaming via Cloud, a patto ovviamente di essere iscritti al piano Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Segnaliamo che Firework è già disponibile per il download gratuito su PC, anche se sarà necessario cercarlo manualmente sulle vostre app e scaricarlo direttamente dal Microsoft Store.

Per quanto riguarda invece Rolling Hills, al momento non è ancora stato reso disponibile nel catalogo di titoli gratuiti: probabilmente toccherà aspettare il tardo pomeriggio odierno, dunque tenete d'occhio le vostre console e le rispettive applicazioni ufficiali.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena saranno annunciati i prossimi giochi gratis: nel frattempo, cogliamo l'occasione per segnalarvi che sono già stati svelati i 5 titoli che lasceranno il servizio a metà mese.