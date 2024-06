Un JRPG cult potrebbe arrivare gratis su Game Pass a giugno

Da tempo si parla della possibilità che Octopath Traveler 2 possa essere reso disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass.

Il gioco è uscito inizialmente come titolo multipiattaforma (lo trovate su Amazon in varie versioni), snobbando le piattaforme Microsoft.

Mesi fa l'arrivo del gioco era stato quasi confermato, perlomeno prima che arrivasse una rettifica.

Ora, eXputer ha appreso da fonti che desiderano rimanere anonime che Octopath Traveler 2 di Square Enix arriverà su Xbox Series X|S questo mese, anche se la data esatta non è stata confermata.

Sarà un gioco Xbox Game Pass al day-one, insieme al primo capitolo del franchise (ossia lo storico Octopath Traveler), che potrebbe anch'esso essere aggiunto al servizio di abbonamento.

Uno dei principali annunci del Tokyo Game Show dello scorso anno è stato il rilascio di Octopath Traveler 2 per Xbox e PC. All'epoca, gli sviluppatori avevano indicato una finestra di uscita all'inizio del 2024.

Il JRPG in questione, per chi non lo sapesse, fa suo uno stile visivo HD-2D che mescola ambienti 3D e sprite retrò, per raccontarci la storia di otto nuovi personaggi, ognuno con una trama unica e azioni dche si adattano a diversi stili di gioco.

Anche il combat system, come il primo capitolo, ripropone le meccaniche Break e Boost, con i giocatori chiamati a sfruttare le debolezze dei nemici e potenziare i loro attacchi, oltre alla possibilità di influenzare i PNG, rubare loro oggetti, ammaliarli e altro ancora.

Ovviamente vi informeremo sulle nostre pagine non appena saranno annunciati i nuovi giochi in arrivo a giugno: già da domani, 4 giugno, saranno disponibili due nuovi titoli in catalogo.

In attesa di una conferma, ricordiamo che dal 16 giugno non saranno più disponibili su Xbox Game Pass ben 5 giochi gratis: vediamo insieme la lista completa di titoli da non perdere.