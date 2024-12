Gli Illuminati arrivano in Helldivers 2, insieme a un democratico DualSense

I The Game Awards 2024 sono stati l'occasione di tornare a parlare anche di Helldivers 2 che, dopo una lunga attesa, inserisce l'attesa fazione degli Illuminati che ora si potranno combattere con un DualSense nuovo di zecca.

C'era grande attesa per delle novità nello shooter di Arrowhead (lo trovate su Amazon), che dal lancio ad oggi ha raccolto tantissimi giocatori ma aveva bisogno di almeno un'altra cosa per renderli contenti.

Ovvero gli Illuminati, l'ultima fazione che mancava all'appello e di cui si era parlato tempo fa. Per fortuna sono arrivati, proprio ieri, in un update lanciato a sorpresa dal team di sviluppo durante i The Game Awards 2024.

Come riporta PlayStation Blog, infatti, il nuovo aggiornamento di Helldivers 2, intitolato Presagio di Tirannia, è disponibile portando con sé il ritorno della fazione degli Illuminati e tante novità per i cittadini della Super Terra.

Gli Illuminati, nemici avanzati e astuti, tornano dopo quasi un secolo per minacciare la galassia con il loro controllo mentale e le loro tecnologie quasi magiche.

Gli Helldiver dovranno affrontare non solo gli storici Terminidi e Automaton, ma anche questa nuova invasione, combattendo tra le strade devastate delle colonie. Le nuove aree urbane introdurranno scontri ravvicinati e sfide uniche, con vicoli bui e crocevia pericolosi.

Sono tante le novità che verranno inserite all'interno del gioco, tra cui un Veicolo da Ricognizione Rapida (VRR), un mezzo che permette all'intera squadra di viaggiare e combattere insieme, offrendo mobilità e potenza di fuoco in spazi urbani stretti.

E non è finita qui perché, con l'obiettivo di esportare ancora meglio la democrazia controllata, sarà disponibile un nuovo DualSense in edizione limitata dedicato a Helldivers 2.

Il controller wireless DualSense Helldivers 2 Limited Edition, caratterizzato da un design giallo e nero ispirato al Ministero della Difesa della Super Terra, sarà disponibile in quantità limitate al prezzo di €84,99.

I preordini inizieranno il 20 dicembre 2024 tramite direct.playstation.com. Il lancio ufficiale è previsto per il 6 febbraio 2025.

I fan di Helldivers 2 sono stati accontentati dai The Game Awards 2024, che nonostante tutto ha avuto tantissimi annunci e trailer: qui li potete recuperare tutti.