Helldivers 2 stuzzica i fan che stanno aspettando solo una cosa

Gli Illuminati stanno per arrivare finalmente all'interno di Helldivers 2? Questo è quello che sembra voler intendere il nuovo post del team di sviluppo, che sta già scaldando la community ovviamente.

Come riporta VG24/7, Arrowhead ha pubblicato un post che ha creato una serie di speculazioni su un possibile ritorno degli Illuminati, la terza fazione tanto amata del primo capitolo, dopo la comparsa di un insolito aggiornamento su SteamDB intitolato "gameplay_illuminates".

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, il nome dell'update ha scatenato discussioni su Reddit e altre piattaforme, alimentando le speranze per l'arrivo di nuovi contenuti.

L’aggiornamento è stato notato dall’utente "Dangerous-Return5937" del subreddit dedicato al gioco, che ha individuato il nome nella lista dei depots di SteamDB. La dicitura "gameplay_illuminates" è abbastanza esplicita da far pensare al ritorno della fazione aliena, ma non rivela dettagli concreti su cosa potrebbe essere incluso.

Considerato il modo in cui Arrowhead ha lavorato alla comunicazione di Helldivers 2 finora, potrebbe trattarsi anche in questo caso di un falso indizio per generare solo hype intorno al gioco.

Non è la prima volta che il team utilizza titoli criptici per gli aggiornamenti, ma usare direttamente la parola "illuminate" è qualcosa di così esplicito da sembrare effettivamente un percorso verso un annuncio.

La community si è subito scaldata ovviamente, anche perché è tutto meno che la prima volta che si parla degli Illuminati in Helldivers 2, visto che già a settembre sembrava che l'arrivo della nuova fazione fosse imminente.

Non è detto che, a questo punto, l'eventuale annuncio dell'arrivo degli Illuminati all'interno di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon) non arrivi durante i The Game Awards 2024, come spesso accade in questi casi, con un possibile shadowdrop che potrebbe arrivare nella serata della celebrazione. Nel dubbio, ecco tutti i dettagli per non perdervi un minuto dell'evento.