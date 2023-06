Gli autori di Silent Hill 2 Remake dicono basta agli horror psicologici

Bloober Team ha deciso di inaugurare un nuovo capitolo della sua storia, abbandonando il genere degli horror psicologici e realizzare prodotti maggiormente d'azione e che possano convincere la massa... a partire da Silent Hill 2 Remake.

Il secondo capitolo della celebre saga di Konami è ancora oggi ricordato come uno degli horror psicologici più apprezzati di sempre, ma sembra che il team di sviluppo abbia deciso di puntare modernizzare maggiormente le meccaniche, trasformando questo e altri titoli in "horror di massa".

Una scelta che si allontana dunque da produzioni come The Medium (lo trovate su Amazon), ma senza abbandonare del tutto il genere horror, che sarà ancora una volta al centro delle ambizioni del team di sviluppo.

E sarà proprio Silent Hill 2 Remake a essere al centro di questa nuova piccola rivoluzione. A svelarlo è stato il fondatore Piotr Babieno in un'intervista rilasciata a Engadget:

«Ci siamo concentrati sulla storia, sull'atmosfera, sulla qualità di grafica e musica, ma non avevamo prestato molta attenzione alle meccaniche di gameplay. Non era quello il nostro obiettivo. Ma abbiamo stabilito che non potevamo superare i nostri limiti se non avessimo fatto qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo. Abbiamo deciso che i nostri prossimi titoli saranno molto più orientati al mercato di massa. Vorremmo parlare con più persone. Vorremmo consegnarvi le nostre idee, con il nostro DNA, non con le ambientazioni o la narrazione, ma con l'azione. Quindi tutti i nostri titoli futuri avranno tantissime meccaniche di gameplay. Saranno molto più grandi».

Affermazioni che sembrano confermare anche quanto dichiarato dal celebre insider DuskGolem proprio nelle scorse giornate, che aveva anticipato una produzione molto più grande rispetto al capitolo originale.

Engadget ha inoltre confermato che Silent Hill 2 Remake sarà il primo gioco a far parte di questa nuova produzione molto più votata all'azione: considerando che non era certamente questo il vero focus del capitolo originale, sarà curioso capire se la mossa di Bloober Team si rivelerà vincente o inappropriata.

Per quanto riguarda invece la data d'uscita, al momento non sono arrivate ulteriori notizie ufficiali, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere in programma un rinvio al 2024.

Tuttavia, sappiamo già quanto peserà il gioco nella sua edizione PC: dovrete assicurarvi di avere a disposizione almeno 50GB di spazio.