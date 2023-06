Silent Hill 2 Remake sta per tornare: svelato il peso ufficiale

Dopo una lunga attesa dall'annuncio ufficiale, Konami potrebbe essere finalmente quasi pronta a svelare novità in arrivo su Silent Hill 2 Remake, rifacimento del capitolo più amato della saga.

Il publisher non ha ormai nascosto l'intenzione di riportare in vita i suoi franchise più amati: non possiamo infatti dimenticare la conferma ufficiale del ritorno di Metal Gear Solid (trovate il quinto capitolo su Amazon), arrivato però solo dopo l'annuncio del revival in grande stile di Silent Hill.

Dopo gli indizi arrivati nelle scorse giornate, molti fan si aspettavano notizie inedite dedicate alla saga survival horror e così è stato: Konami ci ha svelato un nuovo trailer su Silent Hill Ascension, un ambizioso titolo narrativo in stile Telltale Games.

Su Silent Hill 2 Remake è invece tornato un rumorosissimo silenzio radio, anche se una piccola novità è in realtà arrivata: come segnalato prontamente da molti fan sui social, la pagina ufficiale su Steam si è aggiornata misteriosamente nelle scorse ore, segnalando lo spazio libero necessario sul sistema.

Sembra infatti che il remake del secondo capitolo peserà circa 50GB: considerando che altri prodotti tripla-A ci hanno abituato a necessitare di uno spazio libero fin troppo esigente, possiamo dire che non faranno troppa "paura" ai vostri dispositivi.

Naturalmente non sappiamo se Konami e Bloober Team riusciranno a mantenere lo stesso identico peso anche su PS5, ma l'aggiornamento rappresenta comunque un ulteriore indizio importante sullo stato dei lavori: il remake sembrerebbe essere quasi pronto e potrebbe mostrarsi molto presto.

Non possiamo che invitarvi ad incrociare le dita: continueremo a seguire attivamente gli sviluppi e vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità.

Ricordiamo che al momento non è stata annunciata alcuna data di lancio ufficiale, ma sempre secondo la pagina Steam il gioco è attualmente "in arrivo".

Al momento non abbiamo invece alcuna novità sul misterioso Silent Hill The Short Message: considerando la quasi totale assenza di informazioni, potrebbe essere stato perfino cancellato.