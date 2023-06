Silent Hill 2 Remake è «più grande dell'originale al 100%»

Il remake di Silent Hill 2 sarà un progetto particolarmente ambizioso, che non avrà paura di espandere quanto di buono fatto dal capitolo originale, ancora oggi considerato uno dei migliori horror videoludici mai creati.

Ricordiamo che ad occuparsi del remake sarà Bloober Team, team responsabile di The Medium (lo trovate su Amazon) in collaborazione con Konami e alcuni dei nomi storici che hanno lavorato al capitolo originale, come Masahiro Ito e Akira Yamaoka.

Advertisement

E proprio il papà di Pyramid Head ha ammesso che il remake sarà «più interessante» dell'originale, proprio per via dei suoi piccoli cambiamenti rispetto al capitolo originale.

Tra queste modifiche, sembra che saranno coinvolte anche le dimensioni del gioco stesso: sul forum ResetEra vengono infatti riportati i commenti su Discord dell'affidabile insider DuskGolem, che già in precedenza aveva anticipato correttamente informazioni su Silent Hill 2 Remake e altre produzioni.

In risposta alla domanda di un fan, l'insider ha commentato di essere sicuro «al 100%» che Silent Hill 2 Remake sarà una produzione di dimensioni più grandi rispetto al capitolo originale.

Ciò conferma che non sarà solo una semplice rimasterizzazione, ma una rivisitazione in chiave moderna a tutti gli effetti: Bloober Team e Konami avrebbero dunque colto l'occasione per espandere ulteriormente il mondo di gioco, proponendo nuovi contenuti per neofiti e fan storici.

Data l'assenza di informazioni specifiche in merito, non possiamo sapere però con certezza in che modo il remake si dimostrerà effettivamente più grande: inoltre, dato che si tratta pur sempre di indiscrezioni, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori commenti ufficiali.

Ricordiamo che al momento non è stata ancora comunicata con certezza la data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che il titolo è ufficialmente «in arrivo» e che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno.

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per novità in tal senso: la pagina ufficiale Steam di Silent Hill 2 Remake si è infatti aggiornata, svelandoci il peso ufficiale su PC.