Gli autori di Sifu torneranno ai The Game Awards 2024

The Game Awards 2024 continua a delineare la sua lineup di annunci, e stavolta tocca a Sloclap, perché gli autori di Sifu torneranno nella manifestazione per presentare il prossimo progetto.

l team di Sloclap ha lasciato intendere che sarà presente ai The Game Awards con un messaggio breve ma intrigante sui social: «Aspettatevi di essere sorpresi!»

Non ci sono dettagli ufficiali su cosa potrebbe essere annunciato, ma i fan speculano già su un possibile nuovo progetto o un'importante novità legata al titolo che ha consacrato lo studio.

Se fosse qualcosa di legato a Sifu (lo trovate su Amazon) c'è sempre il discorso del film che è stato annunciato tempo fa, ma di cui non si è saputo più nulla. Ad occuparsene sarà Derek Kolstad, il creatore del franchise di John Wick, il quale sta attualmente lavorando alla sceneggiatura.

Magari il palco dei The Game Awards 2024 potrebbe essere l'occasione per vedere un primo trailer, perché no insieme all'annuncio di un eventuale sequel. Il momento sarebbe ottimo perché Sifu è apparso di recente anche in Secret Level, e lo sviluppatore potrebbe sfruttare la scia.

Sifu è un action game sviluppato da Sloclap, noto per il suo sistema di combattimento corpo a corpo profondo e la sua narrazione avvincente. Ambientato in un mondo ispirato al kung fu e alla cultura orientale, il gioco segue la storia di un giovane combattente in cerca di vendetta contro i responsabili della morte della sua famiglia.

L’elemento distintivo di Sifu è il sistema di progressione unico: ogni volta che il protagonista muore, torna in vita, ma invecchia, diventando più esperto e potente, ma al contempo più fragile. Questo crea un equilibrio strategico tra migliorare le proprie abilità e mantenere la propria vitalità per affrontare i nemici più difficili.

Per sapere se torneremo a giocare nei panni dell'allievo non ci resta che seguire i The Game Awards 2024, che potete vedere qui in diretta.