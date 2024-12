Prime Gaming regala altri giochi per celebrare Secret Level

Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per celebrare il lancio di Secret Level, la serie di Prime Video che celebra i mondi videoludici.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare, e stavolta c'è un bonus per l'arrivo della serie di episodi sulla piattaforma di streaming.

Dopo i giochi gratis di dicembre 2024 che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa, Amazon vuole giustamente accompagnare Secret Level con altre offerte per esplorare i mondi della serie TV.

Secret Level è una nuova serie animata antologica, in arrivo su Amazon Prime Video, creata da Tim Miller, già noto per lavori di successo come Deadpool e Love, Death + Robots.

Questo nuovo progetto, in arrivo presto su Prime Video, trasporterà in vita 15 celebri titoli videoludici, proponendo storie originali e immersive.

La serie esplora il mondo dei videogiochi, raccontando storie inedite ambientate in universi videoludici leggendari.

Quali videogiochi? Tra i tanti, questi, che potete riscattare gratis:

The Outer Worlds (GOG)

Space Hulk: Deathwing — Enhanced Edition

Warhammer 40,000: Space Marine

Warhammer 40,000: Dawn of War

Baldur's Gate II: Enhanced Edition (GOG)

Baldur's Gate: Enhanced Edition (GOG)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition GOG)

Spelunky (GOG)

Necromunda: Hired Gun (EGS)

Dal 12 dicembre - Warhammer 40.000: Dawn of War II (Amazon Games App)

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.