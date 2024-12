Gli autori di Secret Level hanno già idee per la stagione 2

Secret Level ha chiuso la grande annata delle serie TV legate ai videogiochi, e gli autori dello show di Prime Video stanno già pensando a cosa fare per un seconda stagione.

La serie in cui apparirà per altro per l'ultima volta Concord, la sfortunata esclusiva PS5, è approdata la scorsa settimana sulla piattaforma di streaming di Amazon e gli episodi arriveranno nelle prossime settimane.

Tuttavia, come riporta Kotaku, i produttori Tim Miller e Dave Wilson hanno già idee per la prossima stagione di Secret Level.

In una recente intervista, i due hanno condiviso alcune delle loro idee, inclusa una macabra reinterpretazione di Pong.

Wilson ha espresso il desiderio di lavorare su Pong: «Devo trovare un modo per fare un episodio su Pong». Miller rincara la dose, suggerendo che il concept potrebbe essere "disturbante quanto Pac-Man".

I produttori hanno anche menzionato Fortnite, che Miller ha definito il "Moby Dick dei videogiochi". La moltitudine di proprietà intellettuali al suo interno e la sua rilevanza culturale lo rendono un obiettivo ambizioso, ma complesso da adattare. Tuttavia, con una seconda stagione ancora non confermata e recensioni contrastanti per la prima, il futuro di Secret Level è incerto.

Realizzata dai creatori di Love, Death & Robots, questa produzione combina animazione di alta qualità e storie tratte da celebri universi videoludici. Ogni episodio esplora un'ambientazione diversa, spaziando da franchise iconici come Dungeons and Dragons, Warhammer 40K, Unreal Tournament, Mega Man e The Outer Worlds 2, fino a titoli più recenti come Honor of Kings.

La serie è stata celebrata anche da Prime Gaming. Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare, e stavolta c'è stato un bonus per l'arrivo della serie di episodi sulla piattaforma di streaming.

Prime Gaming ha infatti offerto in regalo la stragrande maggioranza dei videogiochi che appaiono in Secret Level, per celebrare il lancio dello show.