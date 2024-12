Concord cancellato da Secret Level? Arriva la risposta

Sony ha cancellato il gioco multiplayer Concord poco dopo il lancio, ma un episodio dedicato al titolo verrà comunque trasmesso nella serie antologica Secret Level di Prime Video.

Nonostante la chiusura del gioco PS5 (console che trovate su Amazon), lo showrunner Tim Miller ha dichiarato che non è mai stata presa in considerazione l'idea di rimuovere l'episodio su Concord dalla serie.

Questo nonostante Concord fosse del resto letteralmente sparito nell'ultimo trailer di Secret Level, sollevando ben più di un dubbio.

«Non è mai stato sollevato come problema, Amazon non l'ha mai suggerito e nemmeno noi», ha spiegato Miller. «Abbiamo una storia interessante con una bellissima animazione su cui le persone hanno lavorato duramente.»

Miller ha aggiunto che il team è orgoglioso dell'episodio e non vede l'ora che i fan lo vedano, nonostante la cancellazione del gioco.

«Il fatto che il gioco non esista più è sfortunato, ma non influisce sul nostro desiderio di mostrare al mondo ciò su cui abbiamo lavorato così duramente», ha affermato.

«Se c'era un episodio pieno di gioia, quello era fantastico ed è tristemente ironico dall'altra parte», ha commentato il produttore esecutivo Dave Wilson.

Ricordiamo che Secret Level è una serie antologica simile a Love, Death & Robots, altro progetto di Miller.

Comprenderà 15 episodi basati su franchise come Mega Man, Pac-Man e The Outer Worlds. La serie debutterà il 10 dicembre su Prime Video e includerà le voci di attori come Keanu Reeves e Arnold Schwarzenegger.

Concord era stato lanciato ad agosto per PlayStation e PC, ma non era riuscito a trovare un pubblico, portando Sony alla drastica decisione di chiuderlo e offrire rimborsi. Lo studio di sviluppo Firewalk è stato successivamente chiuso.

In seguito a questa vicenda, il management di Sony ha dichiarato di aver implementato nuove procedure per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro, sebbene pare che PlayStation non voglia mollare la presa sui live service.