Gli autori di Helldivers 2 devono fare i conti con atteggiamenti tossici «terrificanti»

Come purtroppo spesso accade con i giochi che si rivelano particolarmente popolari, anche Helldivers 2 ha attirato la sua base di utenti con comportamenti scorretti, che a detta degli sviluppatori si sono rivelati più numerosi del previsto.

Arrowhead ha fatto di tutto fin dal debutto del gioco per cercare di mantenere un ambiente sicuro e accogliente, al punto da aver ammesso di non voler mai introdurre alcuna modalità PvP proprio per bloccare sul nascere la tossicità, ma come molti di noi sospettavano ciò non è purtroppo bastato.

Lo sparatutto cooperativo su PC e PS5 (trovate l'edizione console su Amazon) si è rivelato molto più popolare di quanto chiunque avesse potuto immaginare, uscendo così da quella che era la sua utenza di nicchia con il primo capitolo e diventando un fenomeno noto in tutto il mondo.

Il creative director Johan Pilestedt, che nelle scorse ore ha lasciato il posto di CEO per tornare a concentrarsi solo sullo sviluppo, ha svelato in un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz che gli autori di Helldivers 2 devono fare i conti ogni giorno con una quantità di tossicità semplicemente spaventosa, ampliata proprio dal successo del loro lavoro (via Push Square):

«Adesso la grande differenza, che è terrificante, è la quantità di minacce e comportamenti volgari che le persone nello studio stanno ricevendo da persone di m***a all'interno della community. È qualcosa di nuovo che dobbiamo gestire. Quando diventi così grandi, più grande di quanto chiunque avrebbe pensato — noi, Sony, chiunque altro — ciò che accade è che il gioco trova un pubblico fuori quel gruppo di fan di nicchia. Quindi voci diverse vengono amplificate».

Pilestedt ammette che la tossicità è un fattore purtroppo inevitabile in quasi tutte le community, ma il grande pubblico raccolto con Helldivers 2 rende decisamente più complesso riuscire a trovare un filtro con i fan davvero civili.

Anche per questo motivo, Arrowhead ha chiesto in più occasioni alla community di riuscire a trovare un equilibrio per "moderarsi da soli", dando loro gli strumenti per farlo comunicando sempre in modo positivo.

Ed effettivamente, la grande volontà del team di sviluppo di voler condividere gli aggiornamenti con i fan in modo trasparente è sicuramente uno dei motivi principali alla base del successo di questa produzione.

Recentemente Johan Pilestedt ha anche annunciato che il team non rilascerà più così tanti aggiornamenti per Helldivers 2: Arrowhead si prenderà tutto il tempo che le serve per rilasciare patch all'altezza.