Gli autori di Clair Obscur vi consigliano di giocare questo JRPG a turni

Si è parlato molto dell'accavallarsi di Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33, usciti a strettissimo giro come due giochi di ruolo che possono entrare tra le preferenze del pubblico, e ora Sandfall Interactive mette un altro gioco in mezzo.

Si tratta di The Hundred Line: Last Defense Academy, che gli autori di Clair Obscur vi consigliano di tenere d'occhio e non lasciare che passi tra le tantissime uscite dell'anno.

Tutto è iniziato quando Kazutaka Kodaka, creatore della celebre serie Danganronpa e co-direttore del citato The Hundred Line, ha deciso di fare qualcosa di inusuale per il mondo dei videogiochi (tramite IGN US).

Invece di limitarsi a congratularsi con Sandfall Interactive per il lancio, Kodaka ha colto l'occasione per raccomandare il suo titolo a tutti coloro i quali hanno già completato Clair Obscur. «Anche dopo aver completato Expedition 33, questo gioco di culto giapponese sarà ancora qui, ad aspettarti», ha detto Kodaka tramite i suoi social.

Il creativo giapponese ha poi approfondito il suo pensiero in un post successivo, tracciando un interessante parallelo tra le due produzioni:

«Expedition 33 è uno straordinario omaggio ai classici JRPG, mentre The Hundred Line è una visual novel giapponese di culto con elementi SRPG. The Hundred Line possiede un fascino unico, quindi perché non giocarci?»

Questo inusuale endorsement ha creato una curiosa reazione da parte di Guillaume Broche, direttore creativo di Sandfall Interactive, che a sua volta ha voluto consigliare The Hundred Line al pubblico di Clair Obscur:

«Dopo la tua spedizione, dai un'occhiata a The Hundred Line, un altro fantastico gioco di ruolo a turni uscito anch'esso la scorsa settimana, realizzato con amore da un team fantastico. Di questi tempi escono troppi bei giochi di ruolo contemporaneamente!»

Kodaka ha subito risposto all'attestato di stima, rilanciando ulteriormente l'apprezzamento per il lavoro dei colleghi in una serie di messaggi successivi.

La fame di turni nei giochi di ruolo potrà essere soddisfatta ancora, quindi, in attesa di capire se e quando arriveranno dei DLC per Clair Obscur.