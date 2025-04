Clair Obscur: Expedition 33 avrà DLC? «Ci sono buone chance»

Clair Obscur: Expedition 33 si sta imponendo nettamente sul mercato come uno dei fenomeni videoludici del 2025, diventando un serio potenziale candidato al GOTY di fine anno.

La nuova perla di Sandfall Interactive ha saputo non solo conquistare ottimi risultati di vendita, ma in breve tempo è già diventato uno dei giochi più scaricati su Xbox Game Pass nelle ultime settimane (lo trovate su Amazon).

Un successo a livello di critica e di pubblico, che sembrerebbe aver aperto le porte a un supporto a lungo termine per Clair Obscur. Il che significa, ovviamente, anche probabili DLC aggiuntivi.

Come segnalato da Vice, è stata la stessa lead writer Jennifer Svedberg-Yen ad aprire alla possibilità, rispondendo a un fan su Instagram che chiedeva se fossero previste espansioni:

«Non c'è nulla di concreto che possa dire al momento, onestamente stiamo ancora cercando di processare tutto ciò che sta accadendo. C'è stato molto da digerire! Abbiamo sempre detto che, se c'è un forte desiderio da parte dei giocatori, adoreremmo fare qualcosa di più, e in base alle risposte ottenute fino a questo momento direi che ci sono buone chance».

Insomma, è chiaro che Sandfall Interactive sia più che disponibile a battere il proverbiale ferro finché è caldo: se i giocatori vorranno continuare a esplorare il mondo di Clair Obscur Expedition 33, è altamente probabile che arrivino DLC che espandano l'universo di gioco.

Sembrerebbe che al momento attuale non ci siano dei veri piani per lo sviluppo di contenuti aggiuntivi, probabilmente perché lo stesso team di sviluppo non si aspettava di avere così tanto successo, ma presto le carte in tavola potrebbero cambiare nettamente. Ovviamente, vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.

Il trionfo di Clair Obscur ha dimostrato ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, che i giocatori hanno ancora tante fame di videogiochi a turni.

E adesso i fan di Final Fantasy stanno tornando a chiedere a gran voce a Square Enix di tornare a queste meccaniche di gioco, abbandonando lo stile più votato all'action degli ultimi episodi.