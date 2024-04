Gli autori di Baldur's Gate 3 hanno finanziato lo sviluppo di un fenomeno metroidvania

Larian Studios si sta battendo da diverso tempo per la rappresentazione dei giochi che non seguono le stesse logiche della maggior parte dei giochi tripla-A, ma grazie al successo ottenuto da Baldur's Gate 3 tutte le loro azioni e dichiarazioni fanno naturalmente molto più rumori.

Gli autori del terzo capitolo di Baldur's Gate non hanno mai nascosto di essere a favore di giochi più piccoli, spezzando in particolar modo una lancia in favore dei metroidvania: una dimostrazione era già arrivata recentemente con il lancio di Prince of Persia The Lost Crown e una frecciatina agli open world tripla-A solitamente sviluppati da Ubisoft, ma diretta a tutti i publisher più importanti.

Ma quello che in molti non sapevano è che Larian Studios aveva già avuto modo di dimostrare il proprio apprezzamento per i metroidvania indie, decidendo anche di contribuire a livello monetario alla campagna Kickstarter di uno dei più apprezzati fenomeni del genere.

Ci riferiamo a Blasphemous, di cui è stato rilasciato recentemente anche un altrettanto apprezzato sequel (lo trovate su Amazon): il primo capitolo ha potuto vedere la luce anche grazie all'intervento degli autori di Baldur's Gate 3.

A svelarlo è stato il level designer Enrique Colinet sul proprio account X (via PC Gamer), allegando anche uno screenshot che mostra proprio "Larian Studios LLC" tra i finanziatori Kickstarter nei credits di Blasphemous:

Secondo quanto svelato dal level designer, Larian ha deciso di supportare lo sviluppo del gioco con una somma "a 4 cifre", presumibilmente intorno ai 1000 dollari, senza mai chiedere le relative ricompense esclusive promesse a Kickstarter e «continuando a sviluppare uno dei migliori giochi mai realizzati in questi anni», in riferimento ovviamente a Baldur's Gate 3.

Evidentemente Larian credeva fortemente in Blasphemous e ha pensato bene di supportare un team di sviluppatori emergenti, sapendo molto bene quanto sia importante agli inizi l'appoggio dei fan: ricordiamo infatti che anche i Divinity Original Sin hanno visto la luce allo stesso modo, grazie ai finanziamenti da Kickstarter.

Se siete curiosi di saperne di più su questa saga metroidvania, vi lasciamo alla nostra recensione di Blasphemous 2.

Nel frattempo, Larian continuerà a contare sul supporto diretto dei suoi fan: proprio come già accaduto con Baldur's Gate 3, anche il suo prossimo gioco dovrebbe essere lanciato in Early Access.