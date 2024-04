Dopo Baldur's Gate 3, anche il nuovo gioco Larian uscirà in Early Access

Larian Studios è sicuramente uno degli studi di sviluppo più attenti ai feedback della community: proprio questa attenzione ai dettagli e alla soddisfazione dei fan è uno dei grandi motivi che hanno portato all'incredibile successo di Baldur's Gate 3, gioco di ruolo che ha conquistato il 2023 videoludico.

Un risultato reso possibile grazie a uno sviluppo longevo e paziente, che ha sfruttato anche i feedback arrivati tramite la versione in accesso anticipato: un lungo processo che ha anche portato a diverse modifiche per la trama ed i personaggi del terzo capitolo della saga (trovate i primi due episodi su Amazon).

Advertisement

Anche se questo è stato il titolo che ha portato Larian a essere conosciuta da tutti i giocatori, in realtà questo stesso processo era avvenuto anche in occasione dei suoi precedenti titoli: ci riferiamo naturalmente alla duologia di Divinity Original Sin, che racchiudeva già molte delle idee riprese in Baldur's Gate 3.

E sembra che anche il nuovo misterioso videogioco di Larian Studios seguirà le stesse modalità: in un'intervista rilasciata a Game File (via Wccftech), l'head of publishing Michael Douse ha sottolineato l'importanza di lanciare i loro titoli in Early Access per raccogliere da subito i feedback della community.

Secondo Douse, riuscire ad avere una «risonanza sociale» con la propria community è qualcosa che può solo aiutare nel lungo termine, non solo per aumentare l'interesse nei confronti di un gioco in sviluppo ma anche per assicurare un «gameplay forte» per i fan.

La forza dei passaparola delle community e il lancio in Early Access viene infatti ritenuto come l'unico vero modo per riuscire a mettersi in mostra in un mercato sempre più dominato dai budget tripla-A e dalle compagnie pubbliche che devono rispondere agli interessi dei loro investitori.

Larian Studios non ha affatto questo problema e ha spesso criticato proprio le pratiche della moderna industria videoludica. E, a giudicare da queste ultime parole, non sembra avere alcuna intenzione di cambiare idea, per la gioia dei fan storici e nuovi.

In attesa di capire cosa sarà questo misterioso gioco, di cui a quanto pare è già in lavorazione l'Atto 1, vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 continuerà a essere aggiornato costantemente: proprio pochi giorni fa è stato rilasciato l'hotfix #24.