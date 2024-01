Gli autori del nuovo Prince of Persia ora «amerebbero» lavorare su Zelda

Prince of Persia The Lost Crown è stata la prima piacevole sorpresa del 2024: una piccola perla di Ubisoft Montpellier che dimostra come ci debba ancora essere spazio per i metroidvania, anche per i publisher dei cosiddetti tripla-A.

Le ottime recensioni ottenute dal tiolo hanno acceso i riflettori sull'avventura di Sargon (che potete recuperare su Amazon), con tanti giocatori che hanno potuto divertirsi a esplorare il monte Qaf e sperimentare con tantissime mosse di combattimento disponibili.

Un approccio decisamente originale per la saga di Prince of Persia, che ha fatto domandare ai fan su quali altri serie potrebbero decidere di mettersi al lavoro gli sviluppatori: in un recente Q&A svolto sul forum Reddit dedicato ai Metroidvania, gli autori hanno confermato di essere molto interessati in particolar modo a una celebre serie Nintendo.

Ci riferiamo ovviamente a The Legend of Zelda: come segnalato da TheGamer, il senior game designer Rémi Boutin ha ammesso che «amerebbe» poter lavorare su questa IP, realizzando potenzialmente uno spin-off ispirato a The Adventure of Link.

Zelda II era effettivamente molto diverso dal precedente capitolo, avendo sperimentato con un approccio da RPG side-scrolling: uno spin-off ispirato a questo episodio potrebbe evolversi molto bene in un metroidvania sullo stile di The Lost Crown.

E considerando che Ubisoft e Nintendo hanno già collaborato con la serie Mario + Rabbids, con il sequel che dopo una partenza molto difficile è riuscita a vendere un ottimo numero di copie, l'ipotesi potrebbe non essere poi così campata in aria.

Vedremo se il desiderio degli autori di Prince of Persia The Lost Crown si possa realizzare o meno: non vi nascondiamo che la prospettiva potrebbe essere decisamente affascinante.

Se siete curiosi di scoprire come mai l'avventura di Sargon abbia conquistato così tanti consensi, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata, ricordandovi anche che potete scaricare una speciale demo gratuita per provarlo prima dell'acquisto.