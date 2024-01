L'ultimo Mario + Rabbids è un flop per Ubisoft, le vendite dicono il contrario

Mario + Rabbids Sparks of Hope è stato uno dei tanti, grandi giochi che sono arrivati in esclusiva su Nintendo Switch ma che, per una serie di motivi, non hanno avuto il successo che meritavano rispetto al suo valore.

Parola di Ubisoft che, tempo fa, aveva etichettato il lavoro dello studio milanese come inferiore alle aspettative iniziali.

E dire che tutto il mondo ha osannato Mario + Rabbids Sparks of Hope, così come nella nostra recensione in cui abbiamo detto che «il team di sviluppo si è adoperato per migliorare il sistema di combattimento, le fasi esplorative, le possibilità di personalizzazione del party e dell'esperienza di gioco, ottenendo risultati notevoli sotto tutti i punti di vista.»

Dopo un lancio che forse non è stato scoppiettante come quello dell'episodio precedente, che ha appunto portato Ubisoft a dare il via libera per un sequel, sembra però che Sparks of Hope stia riprendendo terreno.

Come riporta VGC, infatti, il titolo non sta vendendo affatto male, anzi.

Un anno dopo essere stato definito un flop, infatti, Mario + Rabbids Sparks of Hope ha raggiunto in totale la quota di 3 milioni di copie vendute.

Questo significa che Sparks of Hope sta avendo un andamento associabile a quello del primo capitolo che, alla fine, arrivà alla considerevola somma di 10 milioni di copie vendute.

Il rinnovato slancio è anche merito degli sconti di Capodanno sicuramente, così come le altre volte in cui il titolo è stato in sconto nel tempo, ma è innegabile che se non altro ci sia stato un pubblico interessato a provare il seguito di Mario + Rabbids.

Qualora Ubisoft confermasse questi dati saremmo di fronte ad una bella notizia che, in questo modo, metterebbe sotto una nuova luce Mario + Rabbids Sparks of Hope, e se lo merita.

