Prince of Persia: The Lost Crown, da oggi potrete provarlo gratis

Ubisoft è pronta a rilanciare uno dei suoi personaggi storici con il nuovo Prince of Persia: The Lost Crown.

Il gioco, che trovate anche su Amazon se non l'avete già preordinato, promette di essere uno spin-off a suo modo unico.

The Lost Crown sarà disponibile, lo ricordiamo, a partire dal 18 gennaio su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch e PC.

Ora, una demo gratuita del gioco verrà pubblicata su tutte le piattaforme a partire dalla giornata di oggi, 11 gennaio, come già annunciato in precedenza dallo sviluppatore.

Stando a PlayStation Game Size, la demo sarà disponibile su PlayStation Store e ipoteticamente anche sulle altre piattaforme digitali dalle 18 ora italiana.

Si tratterà quindi di un'ottima occasione di provare il nuovo gioco con mano, in attesa della release completa.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Tuffati in un entusiasmante platform d'azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell'antica Persia, dove potrai manipolare i limiti del tempo e dello spazio. Sfrutta i tuoi poteri temporali, le abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Ottieni nuovi amuleti dai mercanti ed equipaggiali per giocare con il tuo stile.

Il metroidvania della saga Ubisoft si avvicina, quindi, nella speranza che possa farci dimenticare il remake de Le Sabbie del Tempo, ormai dato per scomparso.

In ogni caso noi il nuovo gioco lo abbiamo già provato in anteprima assoluta e vi consigliamo di tenerlo d'occhio perché, come anticipato nel nostro resoconto delle prime tre ore, «Prince of Persia: The Lost Crown ci ha lasciato positivamente sorpresi».

Ma non solo: Ubisoft ha da poco svelato i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Prince of Persia: The Lost Crown: ci gira sui vostri personal computer?