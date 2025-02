Gli Affari del Giorno di Steam saranno ancora più generosi

Steam propone spesso saldi e offerte molto importanti, ma ora la piattaforma di Valve ha potenziato ulteriormente la sezione degli affari che, tra le altre cose, avrà 6 giochi al giorno anziché 4.

La piattaforma ha annunciato un importante aggiornamento per il programma Affari del giorno, un’iniziativa che nel 2024 ha promosso 2.843 giochi di 1.160 sviluppatori provenienti da 68 Paesi diversi, offrendo maggiore visibilità agli sviluppatori e più opportunità di scoperta per i giocatori.

Inoltre, l’87% dei giochi presentati non aveva mai partecipato prima all’iniziativa, dimostrando l’apertura del programma anche a titoli meno conosciuti.

L’obiettivo di Valve è continuare a migliorare il sistema, ampliando il numero di titoli coinvolti e fornendo strumenti più efficaci per gli sviluppatori.

Attivo da oltre un decennio, il programma Affari del giorno seleziona titoli in offerta speciale e li mette in evidenza sulla homepage di Steam e nelle pagine di genere per 24 ore.

Con il nuovo aggiornamento, Steam introduce diverse migliorie per ottimizzare l’esperienza di sviluppatori e utenti:

Riepilogo promozionale immediato: gli sviluppatori possono ora accedere a un report dettagliato sulle prestazioni della loro promozione direttamente nella dashboard di Steamworks.

dettagliato sulle prestazioni della loro promozione direttamente nella dashboard di Steamworks. Storico dettagliato delle promozioni: viene introdotto un archivio con dati approfonditi sulle vendite e sul traffico generato da ogni promozione passata, utile per analizzare l’andamento delle campagne di sconto.

sulle vendite e sul traffico generato da ogni promozione passata, utile per analizzare l’andamento delle campagne di sconto. Espansione del programma a sei giochi al giorno: invece di quattro, ora saranno sei i titoli promossi quotidianamente, con Steam che selezionerà quelli più rilevanti per ogni utente in base alle sue preferenze e alla cronologia di gioco.

Questi aggiornamenti mirano a rendere gli Affari del giorno ancora più efficaci, aumentando la visibilità dei giochi e offrendo ai giocatori offerte più pertinenti e personalizzate.

Steam continua così a investire in strumenti per supportare gli sviluppatori e migliorare l’esperienza degli utenti. I quali potranno usufruire anche di tante demo gratis in questi giorni durante lo Steam Next Fest 2025.

Molte sono quelle già scaricate, mentre qui vi proponiamo 10 titoli da provare assolutamente.

Inoltre, se volete supportare il nostro lavoro e continuare a leggere articoli come questo, potete acquistare i vostri giochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.