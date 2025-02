Steam Next Fest: le 10 demo gratis più scaricate

Steam Next Fest è un'importante vetrina per gli sviluppatori indipendenti: l'iniziativa dello store di casa Valve permette di far provare in anteprima le demo di giochi ancora in sviluppo, totalmente gratis e senza costi aggiuntivi.

Un'opportunità unica per scoprire alcune delle perle indie più interessanti in arrivo su PC, con una selezione così vasta da includere addirittura oltre 3000 demo giocabili complessive.

Naturalmente è sempre particolarmente difficile riuscire a provarle tutte, motivo per il quale i giocatori tendono a gravitare verso titoli specifici, in grado di attirare maggiormente l'attenzione del pubblico.

Nello specifico, esistono 10 demo che si sono rivelate le più giocate in assoluto di questa Steam Next Fest, con un titolo in particolare che attirato addirittura più di 300mila giocatori: vediamo insieme la classifica completa, che tiene conto dei giocatori in contemporanea (via SteamDB):

Le 10 demo più scaricate di Steam Next Fest

Mecha BREAK– 317,522 giocatori Fellowship – 16,721 giocatori RoadCraft – 12,599 giocatori Gothic 1 Remake (Nyras Prologue) – 10,222 giocatori The First Berserker: Khazan – 4,439 giocatori Bongo Cat – 3,886 giocatori Solarpunk – 3,728 giocatori Black Stigma – 3,248 giocatori Among Us 3D – 2,907 giocatori Shape of Dreams – 2,287 giocatori

Mecha Break può essere considerato in assoluto il "vincitore" di questa Steam Next Fest, con numeri semplicemente spaventosi rispetto a tutte le altre demo disponibili per l'iniziativa.

Tuttavia, lo sparatutto multiplayer con mech personalizzabili non sembra aver convinto tantissimi utenti: nel momento in cui scriviamo questo articolo, possiede infatti una valutazione complessiva "Perlopiù negativa".

Sul podio troviamo anche Fellowship, un GDR dungeon crawler giocabile in PvE, e RoadCraft, un simulatore in cui utilizzerete bulldozer ed altri macchinari per eliminare detriti e riparare attrezzature guaste.

Anche la demo prologo di Gothic 1 Remake ha ottenuto ottimi risultati, arrivando a conquistare oltre 10mila giocatori in contemporanea.

Ovviamente esistono comunque tante altre demo che potete provare: nelle scorse ore ve ne abbiamo segnalate 10 in particolare da non lasciarvi sfuggire.

