I servizi in abbonamento sono diventati una normalità nel mondo dei videogiochi, e aziende come Xbox hanno puntato moltissimo sulla loro realizzazione e successo, mentre PlayStation ci punta in maniera leggermente meno aggressiva.

Tuttavia, secondo Shuhei Yoshida, è proprio la proposta di PlayStation Plus ad essere più «sana» di quella di Xbox Game Pass.

Durante un'intervista a Game Developer durante Gamescom LATAM (tramite Gamespot), Yoshida ha espresso preoccupazioni sul futuro dell'ecosistema videoludico. Secondo Yoshida, la crescente predominanza dei titoli first-party nei cataloghi delle piattaforme in abbonamento potrebbe marginalizzare gli sviluppatori indipendenti e le idee più innovative.

«Se l'unico modo per le persone di giocare fosse attraverso gli abbonamenti, sarebbe davvero pericoloso perché il tipo di giochi che possono essere creati verrebbe dettato dai proprietari dei servizi», ha dichiarato Yoshida nell'intervista, specificando ancora la sua posizione:

«È un rischio enorme, poiché devono sempre esserci idee fresche sperimentate da piccoli sviluppatori che creano la prossima ondata di innovazione. Ma se le grandi aziende dettano quali giochi possono essere creati, non credo che questo farà avanzare l'industria.»

Parlando delle suddette proposte dei maggiori esponenti nel campo degli abbonamenti, Yoshida definisce l'approccio di PlayStation più sano, perché i titoli first-party arrivano su PlayStation Plus solo dopo un periodo di vendita tradizionale sul mercato.

Questo garantisce ai videogiochi un periodo in cui possono vendere a prezzo pieno, mentre l'inserimento nel catalogo di PlayStation Plus permette a nuovi giocatori di scoprirli.

Mentre, come sappiamo, la strategia di Xbox è molto diversa con Game Pass, che propone i suoi videogiochi direttamente al day one come DOOM: The Dark Ages e altri titoli che "adotta" come Clair Obscur: Expedition 33.

Tuttavia, Yoshida ha comunque riconosciuto meriti a Xbox, elogiando la retrocompatibilità della piattaforma come una funzionalità «intelligente e ben pianificata» per gli abbonati.

Parlando di abbonamenti, su Xbox Game Pass arrivano i nuovi giochi gratis come Metaphor ReFantazio mentre su PlayStation Plus gli abbonati hanno il catalogo giochi ancora più folto di prima.