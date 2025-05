PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 10 nuovi giochi gratis di maggio

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium possono iniziare a consultare il Catalogo Giochi per sfruttare pienamente tutte le novità di questo mese.

Da oggi 20 maggio 2025 sono infatti disponibili ben 10 nuovi giochi gratuiti da scaricare per gli abbonati, divisi in 9 aggiunte per il piano Extra e solo un nuovo classico per gli utenti iscritti a Premium (trovate gift card dedicate su Amazon).

I rispettivi download sono già disponibili da adesso: di seguito vi riepilogheremo la lista completa con tutti i nuovi giochi gratuiti del mese.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di maggio 2025

Battlefield V | PS4

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted – Full Time Edition | PS4, PS5

Gloomhaven Mercenaries Edition | PS4, PS5

Granblue Fantasy Versus: Rising | PS4, PS5

Humankind | PS4, PS5

Sand Land | PS4, PS5

Soul Hackers 2 | PS5

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy | PS4, PS5

Story of Seasons: A Wonderful Life | PS5

PlayStation Plus Prmeium: gioco gratis di maggio 2025

Battle Engine Aquila | PS4, PS5

Come anticipavamo in apertura, questo mese c'è soltanto Battle Engine Aquila come classico offerto agli utenti Premium: un ritorno dello sparatutto in prima persona su PS2 in cui si controllava un mech trasformabile.

Tra gli omaggi più interessanti proposti su PS Plus Extra segnaliamo Sand Land, adattamento videoludico del manga e anime curato da Akira Toriyama, e Soul Hackers 2, JRPG di casa Atlus e spin-off della celebre saga Shin Megami Tensei.

Segnalo anche la trilogia di STALKER, da non lasciarsi scappare per chi non ha ancora avuto la possibilità di provare questi affascinanti sparatutto postapocalittici.

Come ogni terzo martedì del mese, anche oggi tutti i giochi gratuiti sono dunque disponibili per il download: non mi resta che lasciarvi augurandovi buon divertimento, a patto ovviamente che siate iscritti ai rispettivi servizi in abbonamento.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la conferma dei giochi che lasceranno il catalogo: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.