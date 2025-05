Il 2025 di Xbox Game Pass si è rivelato particolarmente impressionante a livello qualitativo, permettendo ai giocatori di scoprire fin dal day-one produzioni come Clair Obscur Expedition 33, Oblivion Remastered, Blue Prince e DOOM The Dark Ages, solo per citarne alcune.

Ma le sorprese non sono ancora finite qui, perché uno degli ultimi omaggi di maggio è già disponibile da questo momento e vi permetterà di godervi uno dei migliori giochi di ruolo dello scorso anno, candidato anche al GOTY 2024.

Ci riferiamo naturalmente a Metaphor: ReFantazio, capolavoro di Atlus che potete già scaricare sulle vostre console Xbox Series X|S e su PC, senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti abbonati.

Una produzione eccellente che non può mancare nel vostro catalogo: il nostro Gianluca Arena ha deciso di premiarlo con 8.8/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che Metaphor ReFantazio «non è solo un passaggio obbligato per tutti i fan dei precedenti lavori di Hashino-san e del suo team, ma anche per tutti coloro che non amassero l'ambientazione contemporanea giapponese ed il cast di adolescenti tipico del franchise Persona».

Per godervi questo capolavoro vi basterà un'iscrizione a Game Pass Standard o PC Game Pass, ma se siete iscritti al piano Ultimate (che trovate su Amazon) potrete iniziare a giocare fin da subito anche in Cloud, così da non dover attendere i tempi di download sui vostri dispositivi.

Dato che Metaphor ReFantazio è già disponibile per il download da adesso, non posso fare altro che augurarvi buon divertimento con questo capolavoro di Atlus: adesso non avete più davvero alcuna scusa per non giocarlo.

Ma le sorprese di Xbox Game Pass non sono ancora finite: vi ricordo infatti che oggi sarà disponibile anche Spray Paint Simulator fin dal day-one, anche se sarà necessario attendere ancora qualche ora.

Colgo l'occasione per ricordarvi di dare un'occhiata ai giochi che lasceranno a breve il servizio in abbonamento: 5 titoli ci diranno addio a fine mese.