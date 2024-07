I giocatori svelano le morti più assurde che hanno visto (o causato) in The Sims

Lo abbiamo fatto tutti, almeno una volta: tentare di provare qualcosa di assurdo in The Sims, per capire cosa sarebbe successo al nostro povero alter ego-cavia.

Ricordo che, più o meno intorno agli anni 2000, probabilmente con un cheat avevo trovato il modo di togliere le scalette alle piscine e mi sbellicai quando scoprii che, non avendone una, i Sims non sapevano più come uscirne (!).

Advertisement

Non ridete, lo so che lo avete fatto anche voi. Anzi, a giudicare dalle testimonianze arrivate in questo curioso post su Reddit, probabilmente avete fatto di molto peggio!

Un utente ha deciso di chiedere agli altri quali siano le morti più surreali che hanno visto accadere nella saga di The Sims, o che hanno deliberatamente causato. E le testimonianze non si sono fatte attendere.

Tra le più assurde, c'è l'utente che racconta «il mio Sim stava lavorando al suo giardino, quando è stato colpito da un meteorite. Non sapevo nemmeno che esistessero, allora! Sono uscito dalla partita senza salvare, ma il meteorite è tornato di nuovo! Questa volta però lo sapevo e gli ho detto di levarsi dal c***o per evitarlo».

C'è anche un'altra testimonianza piuttosto divertente, che non riguarda però uno dei Sims impersonati dai giocatori: «sapete quando qualcuno viene a farti visita e rimane alla tua porta per ore? Ecco, più di una volta sono morti lì fuori! Mi sono tenuto le lapidi». Quando si dice avere dei vicini che non si scollano da casa tua...

La vittoria assoluta va probabilmente all'utente che racconta: «è stata quando un Sim bambino, esausto dopo la sua festa di compleanno, ha finito con l'affogare nella sua piscina, mentre Mamma e Papà erano... impegnati a fare quello che non sapevano sarebbe diventato il suo sostituto». Credo sia una delle cose più inquietanti lette su The Sims.

Per rallegrare un po' l'atmosfera (si fa per dire) ci sono numerose testimonianze di Sim morti dal ridere durante le feste, per quella che sembra essere effettivamente una delle morti più diffuse citate dai giocatori.

A questi episodi si sommano ovviamente altri che sono capitati a tutti: dal Sim che si improvvisa elettricista e finisce folgorato dallo stereo a quello che dà fuoco alla cucina per errore e non ha installato un allarme anti-incendio, improvvisandosi pompiere con risultati tragici.

Il rapporto di The Sims con la dipartita dei protagonisti del gioco ha sempre cercato di essere ludico e leggero come tutti gli altri aspetti, al punto che perfino il Tristo Mietitore è un personaggio con cui interagire e che potete provare a convincere a non colpire, quando si presenta a riscuotere un'anima. Anzi, visto che siamo in tema, qualcuno è riuscito a uccidere perfino lui...

The Sims 4 è disponibile gratis su PC, Mac, PS4 e Xbox One. È uscito originariamente nel 2014 e, dieci anni dopo, mentre continuano ad arrivare delle espansioni, anche i lavori su The Sims 5 sono in corso, anche se attendiamo di scoprire qualche informazione più significativa sul seguito.