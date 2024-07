Una versione di The Sims 5 sarebbe stata cancellata

Da EA e Maxis Studios tutto tace sullo sviluppo di The Sims 5, ma sembra che la produzione del nuovo life simulator abbia subito qualche intoppo di troppo, che avrebbe spinto il publisher a cancellarne una versione.

Il successore di The Sims 4 (di cui trovate numerose espansioni su Amazon) è con buona probabilità il misterioso Project Rene, nome in codice di un videogioco in sviluppo presso Maxis Studios con Unreal Engine 5.

L'uscita doveva essere prevista sia su console che su PC, ma secondo quanto riportato da Game Rant l'edizione per PS5 sarebbe stata improvvisamente cancellata nelle scorse ore.

L'utente del social media X SimmerBerkay ha segnalato gli ultimi aggiornamenti del profilo LinkedIn di un ex lead character artist a Maxis Studios — che la redazione di Game Rant ha confermato essere Thomas Sincich — nel quale scrive di aver contribuito alla versione PS5 di The Sims 5 fino a primavera 2024.

È importante sottolineare che non viene chiamato "Project Rene", ma proprio The Sims 5 per PS5, in sviluppo con Unreal Engine 5: nelle ultime ore ha però aggiornato la lista di progetti segnalando che questa versione è stata cancellata.

Se questa notizia fosse confermata, il destino del quinto capitolo sarebbe dunque tutto da decifrare: non è chiaro infatti se anche una versione Xbox possa essere stata cancellata, ma è probabile che EA e Maxis abbiano deciso per il momento di concentrarsi solo su PC.

Per il momento non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: non appena avremo notizie più certe sul prossimo episodio del life simulator di successo, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Curiosamente, sempre se ciò sarà confermato, la versione PS5 non è stata l'unico life simulator a venire cancellato nelle ultime settimane: anche Life by You ha interrotto la produzione appena un mese fa.