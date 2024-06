Qualcuno è riuscito ad assassinare la Morte in The Sims 4

Non nascondiamoci: fin dalle prime ore in cui ci siamo confrontati con The Sims, tutti siamo finiti a cercare modi assurdi e ingegnosi per far fare una brutta fine a dei Sims che stavamo controllando ma non ci erano esattamente simpatici.

Così, la figura del Tristo Mietitore, che viene a richiamare le anime dei Sims che abbiamo prematuramente fatto passare a miglior vita, è una delle più celebri della saga. Giochi come The Sims 4 permettono perfino di provare a interagirci (e negoziarci, inutilmente), e il ciclo a quel punto riparte: dato che in teoria la Morte funziona come un Sim vero e proprio, è possibile ucciderla?

Tradizionalmente, no. Ma qualcuno ci è riuscito lo stesso. E nemmeno voleva, a quanto pare.

La curiosa storia arriva da Reddit ed è stata diffusa da GameRant, dove scopriamo che un giocatore ha finito con l'assassinare la morte. Anzi, per meglio dire, una persona presente nel lotto in cui stava giocando, e dove il Tristo Mietitore era venuto a reclamare un'anima, ha assassinato la morte.

La cosa curiosa è stata possibile perché il giocatore aveva installato una mod che aggiunge una funziona per assassinare un Sim (!), che un personaggio non controllato dall'utente ha attivato contro la Morte. Assurdamente, la cosa ha funzionato e ora il giocatore si è ritrovato con la lapide... della Morte. In casa sua.

Portandola con sé in un altro lotto, l'utente ha visto il fantasma del Tristo Mietitore comparire, intento a girovagare e tormentare i Sim come fanno un po' tutti gli altri fantasmi.

Sembra che questo, ora come ora, sia l'unico modo possibile per riuscire davvero a uccidere la Morte in The Sims 4, considerando che anche l'inserimento di cheat da console non produce frutti contro il Tristo Mietitore.

A proposito di simulatori di vita (e di morte, sì), in questi giorni purtroppo ha fatto parlare di sé Life by You: annunciato come la risposta di Paradox al successo di The Sims, il gioco è stato invece cancellato definitivamente.