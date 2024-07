The Sims 4 otterrà gratis la funzione romantica più attesa

Insieme al nuovo pacchetto di espansione Lovestruck di The Sims 4, EA ha rivelato che rilascerà un aggiornamento gratuito contenente una delle caratteristiche romantiche più richieste dalla comunità di giocatori: il poliamore.

Il life-sim in questione (che trovate su Amazon) a quanto pare ha ancora parecchio da dire.

Del resto, proprio di recente qualcuno è riuscito ad assassinare la Morte in The Sims 4, che poco non è.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, il mese di luglio sarà davvero emozionante per i Simmers: non solo uscirà il pacchetto di espansione più piccante di EA, ma il simulatore di vita aggiungerà finalmente la feature del poliamore al gioco.

Si tratta di una novità importanteper la serie The Sims, in quanto nessuna versione precedente alla quarta supportava ufficialmente le relazioni aperte o poliamorose.

I fan di vecchia data ricorderanno di aver dovuto affrontare i Sims e le loro emozioni negative quando si sentivano traditi. Secondo EA, però, sono finiti i giorni in cui era necessario utilizzare le mod solo per contrastare la gelosia indesiderata.

«È disponibile per tutti i giocatori il nuovo sistema Limiti Romantici che vi permetterà di personalizzare l'esperienza del vostro Sim con i limiti e la gelosia», scrive il dev in un post che annuncia l'espansione Lovestruck.

«Ora potete definire il modo in cui i vostri Sim si approcciano alle relazioni romantiche in termini di esclusività romantica fisica ed emotiva. Questo permette ai Sims di frequentare più Sims senza che le altre relazioni ne risentano».

Non sorprende che i Simmer sembrino in gran parte estasiati dalla notizia di EA sul poliamore.

In un recente thread su Reddit, i fan hanno condiviso i loro pensieri sull'aggiornamento: «FINALMENTE! Sono stanco di dare a tutti i miei sims poliamorosi il tratto del giocatore come soluzione alternativa!».

Il pacchetto di espansione The Sims 4 Lovestruck verrà lanciato il 25 luglio 2024 su PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, sistemi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Restando in tema di simulatori di vita, Life by You - annunciato come la risposta di Paradox al successo di The Sims - a quanto pare è stato invece cancellato.