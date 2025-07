In occasione dello State of Play dedicato a Ghost of Yotei, che ci ha svelato qualche dettaglio in più sul gameplay della prossima esclusiva firmata Sucker Punch, PlayStation ha deciso di svelare a sorpresa anche nuove edizioni limitate delle sue console e controller.

Come riportato anche sul PlayStation Blog ufficiale, presto saranno infatti disponibili per il pre-order nuove versioni di PS5 e dei controller DualSense, in versione dorata o nera, ispirate alla nuova produzione PlayStation Studios.

La Black Edition sarà prenotabile esclusivamente su PlayStation Direct, mentre la Gold Edition verrà resa disponibile anche per i principali rivenditori di videogiochi e console, incluso ovviamente lo stesso PlayStation Direct.

Il design di base è identico per entrambe le versioni, sia per la console che per il controller, con l'unica differenza relativa alla colorazione: quella dorata è ispirata all'arte giapponese del kintsugi, che utilizza polvere d'oro e lacca per riparare la ceramica, mentre la versione nera si ispira al Sumi-e, ovvero la pittura con inchiostro nero.

I pacchetti console PS5 Ghost of Yotei Limited Edition includono una console PS5 con unità disco, il controller wireless DualSense abbinato e una copia digitale dell’edizione standard di Ghost of Yotei, che include tutti i contenuti aggiuntivi che è possibile ottenere con il pre-order (nel caso preferiate l'edizione fisica, la trovate scontata su Amazon).

Su PlayStation Direct verranno anche messe in vendita coperture per PS5 Slim e PS5 Pro per trasformare le vostre attuali console nella versione Gold, come sempre disponibili per un periodo limitato. Non sembrano essere previste coperture per la Black Edition, sfortunatamente.

Anche i controller DualSense in edizione limitata verranno venduti a parte, sia nella versione dorata che nera: di seguito vi riassumiamo tutti i dettagli su come procedere per i pre-order in base ai prodotti che vi interessano.

Pacchetto console PS5 – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition : disponibile in tutto il mondo presso rivenditori selezionati e su direct.playstation.com

: disponibile in tutto il mondo presso rivenditori selezionati e su direct.playstation.com Coperture della console PlayStation 5 (gruppo modello – slim) – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition : disponibile su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati in altri Paesi

: disponibile su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati in altri Paesi Coperture della console PlayStation 5 Pro – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition : disponibile su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati in altri Paesi

: disponibile su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati in altri Paesi Controller wireless DualSense – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition : disponibile in tutto il mondo presso rivenditori selezionati e su direct.playstation.com

: disponibile in tutto il mondo presso rivenditori selezionati e su direct.playstation.com Pacchetto console PS5 – Ghost of Yōtei Black Limited Edition : disponibile in esclusiva su direct.playstation.com

: disponibile in esclusiva su direct.playstation.com Controller wireless DualSense – Ghost of Yōtei Black Limited Edition: disponibile su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati in Giappone.

Le console e gli accessori saranno disponibili a partire dal 2 ottobre, mentre attualmente non è chiaro quando inizieranno i pre-order veri e propri: Sony comunicherà tutti i dettagli in un secondo momento.