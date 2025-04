Ghost of Yotei ha una data di uscita ufficiale

Ghost of Yōtei, l'ambizioso sequel di Ghost of Tsushima, approderà sugli scaffali digitali e fisici il prossimo 2 ottobre.

L'annuncio, diffuso da Sony e Sucker Punch tramite un dettagliato post sul PlayStation Blog, segna il ritorno di una delle saghe più apprezzate degli ultimi anni in esclusiva per PlayStation 5 (e che trovate su Amazon).

Nonostante l'esclusività console, la storia recente di Sony suggerisce che anche i giocatori PC potrebbero, in futuro, avere l'opportunità di esplorare questo nuovo capitolo, seguendo il percorso tracciato dal predecessore che ha successivamente varcato i confini dell'ecosistema PlayStation.

Distaccandosi temporalmente da Ghost of Tsushima, questa nuova avventura ci trasporta oltre trecento anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo. I giocatori vestiranno i panni di Atsu, una protagonista guidata da un implacabile desiderio di vendetta contro i responsabili della morte della sua famiglia: la misteriosa fazione conosciuta come Yōtei Six.

La nuova protagonista femminile rappresenta una significativa evoluzione rispetto al precedente capitolo, portando una prospettiva inedita in un contesto storico e culturale già esplorato con straordinaria cura nel primo titolo.

Questo cambio generazionale permette agli sviluppatori di espandere l'universo narrativo, mantenendo al contempo il legame con l'iconografia e la mitologia del "Fantasma" introdotta nel gioco originale (e con varie novità).

Per i collezionisti e gli appassionati della serie, Sucker Punch ha predisposto diverse edizioni del gioco, ciascuna arricchita da contenuti esclusivi. Chi preordinerà Ghost of Yotei riceverà una maschera speciale utilizzabile in-game e una serie di avatar per il PlayStation Network, elementi che rappresentano solo l'inizio delle possibilità offerte dalle varie edizioni.

La Digital Deluxe Edition includerà un set di armature con una colorazione esclusiva, oltre a una particolare varietà cromatica per il cavallo e la sella della protagonista, insieme ad altri elementi collezionabili virtuali che arricchiranno l'esperienza di gioco.

Per gli appassionati più esigenti, invece, la Collector's Edition rappresenta l'opzione più completa e prestigiosa.

L'uscita di Ghost of Yotei, prevista in esclusiva PlayStation 5 per il 2 ottobre 2024, si inserisce nella strategia di Sony di valorizzare le proprie IP di successo attraverso sequel di alta qualità, capaci di sfruttare appieno le potenzialità dell'hardware. Speriamo ne valga la pena.