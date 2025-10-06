Ghost of Yotei (qui trovate la nostra recensione), il nuovo capitolo sviluppato da Sucker Punch che ha dimostrato come le esclusive PlayStation possano ancora fare la differenza in un panorama sempre più competitivo.

I dati emersi dalle vendite fisiche nel Regno Unito raccontano di un successo che va oltre le aspettative più ottimistiche.

Christopher Dring, analista specializzato nel settore videoludico, ha condiviso attraverso i social network alcuni dati che fotografano perfettamente l'impatto del nuovo titolo.

Ghost of Yotei non si è limitato a conquistare il primo posto nelle classifiche britanniche, ma è riuscito a superare persino EA Sports FC 26 durante la sua seconda settimana di commercializzazione. Un risultato che assume contorni ancora più impressionanti se consideriamo la popolarità consolidata del franchise calcistico di Electronic Arts.

Ma i confronti non si fermano qui. Il titolo di Sucker Punch ha registrato vendite quasi triple rispetto alla raccolta Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 per Nintendo Switch, dimostrando come il pubblico britannico abbia accolto con entusiasmo questa nuova avventura ambientata nel Giappone feudale.

Inevitabile il confronto con il predecessore, Ghost of Tsushima, che aveva conquistato critica e pubblico qualche anno fa. Secondo le analisi di Dring, il nuovo capitolo ha fatto registrare vendite fisiche inferiori del 40% rispetto al primo episodio della saga.

Tuttavia, questo dato va contestualizzato all'interno di un mercato profondamente cambiato negli ultimi anni.

La pandemia e l'evoluzione delle abitudini di consumo hanno modificato sostanzialmente il modo in cui i giocatori acquistano i videogiochi. Le vendite digitali hanno assunto un peso sempre maggiore, rendendo i dati relativi alle sole copie fisiche un indicatore parziale del successo commerciale di un titolo.

Parallelamente ai risultati commerciali, Ghost of Yotei ha saputo conquistare anche la stampa specializzata internazionale.

Nonostante i segnali incoraggianti provenienti dal mercato britannico, il quadro completo del successo commerciale di Ghost of Yotei potrà essere delineato solo quando Sony deciderà di condividere i dati ufficiali globali.