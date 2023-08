Ghost Of Tsushima Director's Cut per PS5 a un prezzo imperdibile per la Gaming Week!

In occasione della Amazon Gaming Week, il gigante dell'e-commerce ha lanciato una promozione eccezionale inerente alla versione PS5 di Ghost of Tsushima Director's Cut. Infatti, il titolo è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 39,72€, con un notevole sconto del 21% rispetto al prezzo usuale di 49,99€.

Ghost of Tsushima è una straordinaria odissea ambientata nel Giappone feudale, che vi metterà nei panni del coraggioso samurai Jin Sakai. La missione di Jin è nulla meno che proteggere la sua terra e la sua gente, e per farlo, il gioco offre un'esperienza coinvolgente che combina combattimenti tattici, esplorazione e elementi stealth.

La grafica mozzafiato è un altro punto di forza del gioco, perfettamente adattata per sfruttare le potenzialità della console. I dettagli minuziosi e le ambientazioni realistiche vi faranno sentire come se foste trasportati direttamente nel 13° secolo giapponese. L'open-world del gioco è ricco e dettagliato, offrendo non solo una trama principale avvincente, ma anche una serie di missioni secondarie che aggiungono ulteriori sfumature al contesto storico e ai personaggi.

Il combattimento è un altro aspetto degno di nota, offrendo un sistema dinamico e fluido che permette una varietà di approcci strategici. Inoltre, la versione "Director's Cut" porta la ricchezza di contenuti a un nuovo livello, con missioni aggiuntive, nuove armi e abilità.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Ghost of Tsushima Director's Cut è a tutti gli effetti l'edizione definitiva di un gioco che ha saputo sorprendere tutti: grazie alla potenza della nuova console Sony, le magnifiche atmosfere raggiungono un nuovo lustro e la godibilità del prodotto migliora in modo importante. Inoltre, l'espansione ambientata nella nuova isola aumenta sia il computo totale delle ore, sia il grado di approfondimento della storia di Jin Sakai e di quell'angolo remoto che (ne siamo certi) i giocatori esploreranno con piacere da cima a fond.".

