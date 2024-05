Tombi sta tornando: c'è finalmente una data di uscita

La nostalgia è potentissima, si sa, e durante l'estate lo potrete scoprire con Tombi Special Edition che ha finalmente una data di uscita.

L'annuncio dell'edizione speciale di Tombi era arrivato lo scorso anno, insieme ad un altro classico dell'epoca PlayStation, ovvero Gex.

In occasione dell'evento LRG3 2023, Limited Run Games aveva annunciato diverse collaborazioni importanti, come il ritorno del celebre horror Clock Tower e la realizzazione di un nuovo capitolo di Shantae, per il momento solo per Game Boy Advance (sì, avete capito bene).

E Tombi Special Edition sarà disponibile a partire dal 1 agosto 2024, come annuncia PlayStation tramite l'omonimo blog.

Tombi è un colorato platform d'azione originariamente pubblicato da Sony Computer Entertainment e amato dai fan più accaniti di PlayStation.

In un'era in cui gli scroller laterali venivano abbandonati per il gameplay 3D basato sui poligoni, il titolo ha dimostrato di poter fare qualcosa di diverso: una bellissima miscela di vecchio e nuovo, qualcosa di veramente unico. Ora, dopo quasi vent'anni, Tombi ritorna su PlayStation il 1 agosto con nuove funzionalità come Tombi Special Edition

Il titolo sarà disponibile su tutte le piattaforme, PlayStation 4 inclusa dove arriverà in un periodo successivo non meglio identificato.

Nell'intervista al suo creatore Tokuro Fujiwara presente su PlayStation Blog, viene ripercorsa la storia di Tombi (conosciuto negli USA come Tomba) e del modo in cui è stato concepito.

«Potresti considerare Tomba un titolo open-world», dice Fujiwara:

«C'è una vasta area con molti contenuti diversi al suo interno. Incontri, scopri e raccogli varie cose mentre ti muovi. Ad esempio, in Tomba devi completare determinati compiti, ma puoi girovagare liberamente e completarli come preferisci. Alcuni compiti e obiettivi principali possono anche essere saltati del tutto. Molte delle idee che avevo immaginato per Tomba all'epoca erano idee che vediamo oggi nel design dei giochi open-world.»

Aspettiamo quindi di poter tornare in un classico dell'era PlayStation, per un'estate a tema nostalgia.

Se preferite andare di originale, con una buona caccia su Amazon potete trovare Tombi in versione PlayStation ad un prezzo accettabile.