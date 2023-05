Genshin Impact vi regala Primogems se farete i bravi

I giocatori di Genshin Impact sono sempre affamati di Primogems, e quando arrivano gratis è ancora meglio.

Perlomeno quelli che non collezionano frenetivamente i Funko Pop del gioco, che sono arrivati anche nel nostro mercato tramite Amazon.

Advertisement

I fan italiani, per altro, di recente hanno potuto godere di un altro regalo molto importante, ovvero la canzone ufficiale cantata da Cristina D'Avena.

Non è certo la prima volta che Genshin Impact regala delle Primogems ai suoi fan ma, diversamente dalle ultime iniziative, stavolta il modo in cui si possono guadagnare è decisamente singolare.

Grazie all'evento Recollector's Path ci sono vari modi per guadagnare Primogems, ma condividere i suggerimenti relativi all'evento con altri giocatori aumenterà la possibilità di ottenere la preziosa valuta (tramite PC GamesN).

Una quantità non eccessiva ovviamente, ma quando è gratis va sempre bene.

I primi sei giorni dell'evento sbloccheranno nuove missioni insieme a due prove ciascuna, quindi molti contenuti relativi al gameplay per i quali altri giocatori potrebbero aver bisogno di aiuto.

L'evento in questione riporta Sorush in prima linea nel gameplay mentre i giocatori la aiuteranno a completare le prove di Bloomguard. Per partecipare, dovrete avere un Adventure Rank 20 o superiore, e aver completato la missione Splendorous Sky That Day.

Per chi non sta giocando a Genshin Impact in ogni modo e sfruttando ogni occasione, come con una calcolatrice (più o meno), nel frattempo il team di sviluppo ha lanciato il suo nuovo progetto.

Ovvero Honkai Star Rail, un cambio di rotta radicale di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione. Una produzione che ha avuto anche il suo bel da fare, visto che è diventata così popolare da essere scambiata per una truffa, in qualche modo.