Genshin Impact 3.6, un nuovo evento vi regala Primogems gratis: ecco come averle

Con un nuovo evento disponibile tramite browser, HoYoverse ha deciso di celebrare il lancio dell'aggiornamento 3.6 di Genshin Impact offrendo a tutti i suoi utenti la possibilità di ottenere gratuitamente preziose Primogems.

La valuta del free-to-play è ovviamente indispensabile per poter arrivare a effettuare nuove evocazioni, dunque la possibilità di ottenere nuove Primogemme è sempre gradita ai fan di Genshin Impact (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

Advertisement

Advertisement

Dopo avervi già segnalato numerosi codici per ulteriori Primogems gratuite, questa volta gli utenti dovranno impegnarsi per poter ottenere altre 40 gemme gratuite. Pur non essendo una quantità particolarmente generosa, non si dice mai di no alle valute gratis.

Come riportato da PCGamesN, l'evento in questione si chiama "Accordo della foresta" ed è un semplice rhythm game che vi chiederà di riprodurre le stesse note che ascolterete, una procedura che non dovrebbe richiedere troppo tempo.

Basterà semplicemente dirigersi al seguente indirizzo ufficiale e seguire le istruzioni su schermo: dopo aver completato il minigioco, avrete la possibilità di ottenere un codice per riscattare in-game le vostre nuove 40 Primogems gratuite.

La pagina vi chiederà di condividere il link dell'evento per poter acquisire il vostro omaggio: in realtà, basterà semplicemente che ne siate in possesso e non è obbligatorio che effettivamente lo mandiate ai vostri amici o sui social network.

Fatto questo, avrete la possibilità di riscattare le vostre Primogemme, ma vi avvertiamo fin da subito che si tratta di regali unici per UID: in altre parole, non potrete ripetere più volte l'evento per accumulare gemme gratuite. HoYoverse ha messo a disposizione ben 5 milioni di codici, dunque vi raccomandiamo di partecipare il prima possibile per non rischiare di rimanere senza il vostro regalo.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento 3.6 di Genshin Impact è stato rilasciato ufficialmente la scorsa settimana: se siete curiosi di scoprire cosa è cambiato, abbiamo riepilogato tutte le novità più importanti nella nostra notizia dedicata.

Nel frattempo, sono già iniziate a emergere le prime possibili novità del nuovo aggiornamento: un leak avrebbe infatti svelato l'arrivo di una feature inedita per la patch 3.7.