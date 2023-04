Il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact è così popolare da essere accusato di truffa: «Disinstallatelo»

Dopo aver già ormai conquistato il mercato dei free-to-play con Genshin Impact, HoYoverse sembra pronta a ripetere il suo successo anche con Honkai Star Rail, il suo nuovo gioco gratuito rilasciato ufficialmente nelle scorse ore.

A differenza del loro precedente fenomeno open world (trovate tanti gadget dedicati su Amazon), questa volta gli sviluppatori hanno deciso di puntare a un più tradizionale gioco di ruolo a turni, pensato dunque per chi vuole gestire in maniera più oculata il tempo a sua disposizione.

Il nuovo free-to-play è già disponibile da questo momento sia su PC che su dispositivi mobile: l'uscita è prevista anche sulle console PS5 e PS4, ma al momento non è stata ancora confermata una data ufficiale per queste versioni.

In ogni caso, l'assenza delle console di casa Sony non sembra aver influito in un alcun modo su quello che è stato un debutto di successo: un risultato così sorprendente da aver perfino confuso le autorità cinesi, che inizialmente hanno creduto di assistere a una truffa.

Twinfinite riporta infatti le segnalazioni di alcuni giocatori sulle community online: pare che le autorità cinesi, in particolar modo quelle residenti a Guangdong, hanno contattato numerosi fan invitandoli a disinstallare immediatamente il gioco, avvertendoli di essere oggetto di una truffa.

In altri casi, i giocatori non sono riusciti nemmeno a scaricare Honkai Star Rail, ricevendo solo un avviso su come non fosse "più disponibile" al momento di provare ad avviare il download.

Evidentemente, la grande attesa per il nuovo titolo di HoYoverse deve aver preso in contropiede molti sistemi di controllo, lanciando falsi positivi su una possibile truffa in corso.

È probabile che i sistemi abbiano infatti pensato che i giocatori stessero tentando di accedere ad altri titoli di HoYoverse, attirando l'attenzione delle autorità a causa dell'elevatissimo numero di download.

Una vicenda sicuramente paradossale che dovrebbe fortunatamente essersi risolta in queste ore, ma che conferma l'incredibile attesa dei fan per Honkai Star Rail: chissà che dopo Genshin Impact non sia già arrivato il momento di festeggiare un nuovo successo.

Naturalmente questo non significa che l'open world free-to-play smetterà di essere aggiornato: proprio pochi giorni fa è infatti arrivata la patch 3.6, con tanto di un nuovo evento web per ottenere Primogemme gratuite.