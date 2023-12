Genshin Impact è tra i GOTY del 2023, almeno per i giocatori

Mancano pochi giorni ai The Game Awards 2023 e, mentre le giurie internazionali hanno inviato i propri voti per decidere i vincitori di ogni categoria, i videogiocatori possono decidere i loro migliori videogiochi dell'anno con il Players' Voice, una votazione totalmente in mano ai fan che ha decretato la cinquina finale dei migliori giochi del 2023.

Non solo videogiochi come Starfield non sono arrivati in questa selezione finale, e proprio il titolo Bethesda è stato eliminato subito purtroppo, ma tra i videogiochi che secondo la community sono meritevoli di prendere il premio Game of the Year per il 2023 c'è anche Genshin Impact.

La votazione, iniziata lo scorso 27 ottobre, ha dato ai videogiocatori la possibilità di avviare una serie di round eliminatori per scremare i videogiochi del 2023 e arrivare, appunto al "game of the year dei videogiocatori", i giochi scelti dalla community e senza nessuna influenza da parte dei membri della giuria.

Dopo una dura selezione e lotta tra i partecipanti, ecco quali sono i cinque giochi che concorreranno al Player's Voice:

Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Genshin Impact, Marvel's Spider-Man 2 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono i cinque migliori giochi dell'anno secondo i videogiocatori, e mancano ancora alcuni giorni per decidere chi la spunterà tra questi cinque.

A scanso di equivoci lo ripetiamo bene: Genshin Impact potrebbe essere il videogioco dell'anno nel 2023, con tutto quello che è uscito di straordinario di inedito.

Se volete cercare di cambiare il risultato, oppure volete far vincere il gacha game di MiHoYo, avete ancora tempo fino al 6 dicembre per votare e dare ad uno di questi titoli il vostro supporto: lo potete fare a questo indirizzo.

