Starfield ai The Game Awards, giocatori si lamentano delle poche nomination... ma poi non lo votano

Quando sono state comunicate le nomination dei The Game Awards 2023 abbiamo tutti scoperto le pochissime nomine collezionate da Starfield, che ovviamente non è finito neanche nel gruppo dei candidati a miglior gioco dell'anno.

Precisamente, l'epopea di Bethesda pubblicata in esclusiva su piattaforme Xbox ha una sola nomination ai The Game Awards 2023, per altro in una categoria dove è altamente improbabile che riesca a vincere guardando gli altri contendenti.

Advertisement

La speranza di Starfield poteva risiedere nel popolo che, combattendo il pensiero comune e chi (a detta loro) non ha capito il valore della produzione, ha avuto modo nei giorni scorsi di rendere giustizia al titolo fantascientifico.

Solo che non l'ha fatto.

Pochi giorni fa sono state avviate, infatti, le votazioni per il Player's Voice, ovvero il premio dato dal pubblico ai migliori giochi usciti durante l'anno e che porterà ad eleggere il "favorito del pubblico", per così dire.

Come vi avevamo spiegato, il Player's Voice prevede una votazione a turni in cui gli utenti possono votare a tranche di giochi in un iter ad eliminazione periodica.

Ecco i primi 30 giochi che è stato possibile votare, con un massimo di 10 voti per questo primo round:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man's Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Ma, come ha annunciato lo stesso profilo dei The Game Awards 2023 poco fa, Starfield non ha superato il primo turno:

Questo significa che neanche i giocatori hanno votato per mandare avanti Starfield fino a sperare di poter ottenere almeno il favore del pubblico, e che ora deve giocarsi solo l'unica categoria che deve contendersi con Baldur's Gate 3.

Se, nonostante questo, volete dare una chance a Starfield, sappiate che potete acquistarlo su Amazon anche in versione completa.