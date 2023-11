The Game Awards 2023, da adesso potete votare il vostro gioco dell'anno

Manca poco ai The Game Awards 2023 e, nell'attesa che le giurie di tutto il mondo si esprimano per premiare tutti i migliori videogiochi dell'anno, da adesso sono aperte le votazioni per il Player's Voice, ovvero il premio del pubblico che decreta il Game of the Year 2023 secondo la community dei videogiocatori.

Così potrete finalmente dire la vostra e farla vedere a chi non la pensa come voi. Come Metacritic, che ha da poco svelato quali giochi vincerebbero nelle varie categorie dei The Game Awards, usando le medie dei voti della stampa.

L'aggregatori di voti non l'ha infatta spuntare a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che potete celebrare anche con l'edizione da collezione che trovate su Amazon) e con il Player's Voice potete ribaltare la situazione almeno per quanto riguarda il vostro premio.

Oppure far vincere chi volete, visto che le votazioni sono aperte da questo momento al seguente indirizzo.

Le votazioni saranno suddivise in 3 round perché comprendono tutti i videogiochi più importanti usciti quest'anno, e alla fine dei round il sopravvissuto sarà il gioco dell'anno secondo i giocatori.

Ecco i primi 30 giochi che potete votare, con un massimo di 10 voti per questo primo round:

Alan Wake 2

Apex Legends

Armored Core VI

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XVI

Fortnite

Genshin Impact

GTA Online

Hi-Fi Rush

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

League of Legends

Lies of P

Marvel's Spider-Man 2

Minecraft

Mortal Kombat 1

No Man's Sky

Octopath Traveler II

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Valorant

Warframe

Dopo aver votato potete anche rinfrescarvi la memoria riguardando tutte le nomination dei The Game Awards 2023, in attesa del 7 dicembre quando la manifestazione andrà in onda.

Serata in cui finalmente potremo vedere anche i nuovi annunci, tra cui una sorpresa di Xbox e probabilmente Death Stranding 2, stando agli ultimi indizi.