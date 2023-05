Honkai Star Rail, un trailer spettacolare anticipa l'arrivo di un nuovo atteso eroe

Honkai Star Rail è ormai quasi pronto al suo primo aggiornamento ufficiale: l'erede a turni di Genshin Impact sta per rilasciare nuovi eroi evocabili, incluso anche uno dei combattenti con rarità 5 stelle più attesi.

Stiamo parlando del generale Jing Yuan, che abbiamo già avuto la possibilità di conoscere nel secondo pianeta esplorabile all'interno del free-to-play — in attesa che la storia dedicata raggiunga ufficialmente la fine.

Advertisement

Un personaggio avvolto nel mistero ma che si è dimostrato affidabile e, anche grazie al nuovo trailer ufficiale che potrete vedere di seguito, anche particolarmente potente: tutte qualità che lo rendono perfetto per il nuovo banner limitato.

Il team di HoYoverse ha indubbiamente confermato tutta la sua bravura, confezionando un nuovo trailer divertente ma allo stesso tempo anche spettacolare, che ci anticipa come Jing Yuan stia per diventare ufficialmente evocabile in Honkai Star Rail (trovate tanti gadget dedicati su Amazon).

In particolare, come segnalato da TechRaptor, il generale potrà essere evocato a partire dal 17 maggio con un suo banner Warp dedicato, accompagnato da un ulteriore banner per chiunque volesse provare a ottenere il suo Light Cone 5 stelle dedicato da equipaggiare.

Segnaliamo che Jing Yuan appartiene all'elemento Lightning, diventando il secondo personaggio 5 stelle ad includere questa caratteristica dopo Bailu, mentre sarebbe il quinto personaggio complessivo includendo anche gli eroi 4 stelle: se volete aggiungerlo alla vostra squadra, vi suggeriamo di iniziare a conservare le vostre Stellar Jade.

Ricordiamo che Honkai Star Rail è già disponibile gratuitamente su PC e dispositivi mobile: HoYoverse ha annunciato anche l'arrivo di una versione su PS5 e PS4, attualmente ancora senza una data ufficiale.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che il titolo «si è rivelato una nuova sorprendente piccola gemma, rivelandosi molto di più di un semplice "Genshin Impact nello spazio"».

Una qualità complessiva che ha permesso al nuovo free-to-play di imporsi subito nel mercato, al punto da essere stato ingiustamente accusato di essere "una truffa" in alcuni territori cinesi, per via dell'incredibile numero di download improvvisi.