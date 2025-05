Gears of War: Reloaded sarà gratis, ma a una condizione

L'annuncio a sorpresa di Gears of War: Reloaded ha scosso la community, ma la buona notizia è che non dovremo aspettare troppo per metterci le mani sopra.

Il nuovo capitolo della saga sarà disponibile dal 26 agosto su Xbox Game Pass Ultimate (vi potete abbonare su Amazon), PC Game Pass e in vendita a 39,99 dollari. E per alcuni fortunati, sarà addirittura gratuito.

Microsoft ha infatti confermato un'offerta davvero generosa per i possessori della versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition per Xbox One.

Se rientrate in questa categoria, riceverete un codice gratuito per scaricare Gears of War: Reloaded direttamente nel vostro account Xbox prima del lancio ufficiale.

«Un codice per Gears of War: Reloaded sarà inviato tramite messaggio diretto agli account Xbox idonei prima dell’uscita del gioco.»

Attenzione però: non correte a comprare Ultimate Edition adesso pensando di rientrare nell’offerta. Il codice omaggio verrà inviato solo a chi ha acquistato la versione digitale prima delle 17:00 italiane del 5 maggio, ossia al momento dell’annuncio.

Nessuna scorciatoia, insomma: o lo avevate già in libreria, oppure stavolta niente regalo.

Resta comunque una mossa interessante, sia come premio per i fan di lunga data, sia come incentivo per chi segue la serie fin dagli inizi.

L’arrivo su Game Pass renderà Reloaded accessibile anche ai nuovi giocatori, e il prezzo di lancio contenuto potrebbe avvicinare al franchise anche chi finora lo ha solo sfiorato.

Questa iniziativa mi piace: premiare la fedeltà vera, non quella dell’ultimo minuto. Certo, chi sperava in un “trucco dell’ultimo secondo” rimarrà deluso, ma va anche detto che il prezzo e la disponibilità su Game Pass rendono comunque Gears of War: Reloaded un titolo abbordabile per tutti.

Adesso resta solo da vedere se sarà all'altezza del suo nome. E del suo passato. restando in tema, The Coalition lavorerà al fianco di People Can Fly per il prossimo Gears of War E-Day, portando la loro esperienza nell'atteso progetto.