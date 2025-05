Gears of War Reloaded è ufficiale, anche su PS5: ecco i dettagli

I giocatori PS5 avranno sempre più esclusive Xbox da scoprire a quanto pare, perché Gears of War: Reloaded è stato annunciato ufficialmente e arriverà anche sulle console PlayStation, per la prima volta.

Microsoft ha annunciato tramite Xbox Wire ufficialmente Gears of War: Reloaded, una versione completamente rimasterizzata del primo storico capitolo della saga, in arrivo il 26 agosto 2025.

Il gioco sarà disponibile al prezzo consigliato di €39,99 su Xbox Series X|S, PC Xbox, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 e Steam, e farà il suo debutto al day one su Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Reloaded non si limita a un semplice lifting grafico: sarà ottimizzato nativamente per tutte le piattaforme, includerà il supporto a cross-play e cross-progression, e sfrutterà la funzionalità Xbox Play Anywhere, permettendo di giocare su console e PC con un solo acquisto.

Ecco i dettagli tecnici annunciati da Xbox:

Risoluzione 4K

60 FPS nella Campagna

120 FPS nel Multigiocatore

High Dynamic Range (HDR)

Dolby Vision e Dolby Atmos 7.1.4

Audio Spaziale 3D 7.1.4

Frequenza di Aggiornamento Variabile (VRR)

Risorse 4K e texture rimasterizzate

Effetti visivi di post-produzione migliorati

Ombre e riflessi migliorati

Super risoluzione con anti-aliasing migliorato

Nessuna schermata di caricamento durante la Campagna

Sviluppato da The Coalition in collaborazione con Sumo Interactive e Disbelief, Gears of War: Reloaded include l'intera gamma di contenuti di Gears of War: Ultimate Edition, offrendo la versione più completa del gioco originale fino ad oggi. I giocatori avranno accesso immediato a tutti i contenuti scaricabili post-lancio senza costi aggiuntivi, tra cui l'atto bonus Campagna, tutte le mappe e le modalità multigiocatore e un roster completo di personaggi classici e oggetti cosmetici sbloccabili progredendo nel gioco.

Gli utenti Xbox che posseggono la versione digitale di Gears of War: Ultimate Edition riceveranno l’aggiornamento gratuito alla nuova edizione.

Guardando a quanto i videogiochi Xbox stanno vendendo su PS5 (davvero tanto!) era inevitabile che arrivassero altri franchise storici sulle piattaforme PlayStation.