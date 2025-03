Gears of War Collection potrebbe arrivare in estate, anche su PS5

Negli ultimi anni, il confine tra le esclusive Xbox e PlayStation è diventato sempre più sfumato e sembra che un altro colosso del gaming potrebbe unirsi a questa tendenza: Gears of War.

Secondo l'affidabile insider spagnolo eXtas1s, Microsoft starebbe preparando una collection di classici della serie Gears (che trovate anche su Amazon), che includerebbe i primi tre capitoli, da lanciare non solo su PC e Xbox Series X|S, ma anche su PlayStation 5, da annunciare questa estate all'Xbox Showcase.

Una mossa che, se confermata, rappresenterebbe un evento storico per il franchise nato come esclusiva Xbox. Nel suo video su YouTube, eXtas1s ha rivelato che Gears of War: E-Day, il nuovo attesissimo capitolo della saga, non sarà pronto per il 2025.

Per compensare questa assenza nel calendario delle uscite, Microsoft avrebbe deciso di lanciare una raccolta dei titoli storici della serie, per mantenere vivo l'interesse dei fan e, al contempo, espandere il pubblico del brand.

Non è la prima volta che si parla di una Gears of War Collection: già in passato, diversi rumor avevano suggerito l’esistenza di una versione rimasterizzata dei primi giochi della saga, sulla scia di quanto fatto con Halo: The Master Chief Collection.

Tuttavia, questa volta la notizia assume un significato ancora più grande, poiché il pacchetto sarebbe disponibile sin dal day one anche su PlayStation 5, segnando così il debutto ufficiale della serie su console Sony.

Per il momento, non ci sono dettagli ufficiali su quali titoli verranno inclusi nella collection (l’indiscrezione suggerisce che sarà incentrata sulla trilogia originale).

Se questa collection dovesse arrivare su PS5, potrebbe trattarsi di un'edizione rimasterizzata con miglioramenti grafici e prestazionali, simile a quanto visto con Gears of War: Ultimate Edition nel 2015.

Se Microsoft dovesse applicare un trattamento simile all’intera trilogia, sarebbe una ghiotta occasione per i fan PlayStation di scoprire (o riscoprire) uno dei franchise più amati del panorama action. Dopotutto, si parla anche di tanti altri giochi Xbox in arrivo sulla "rivale".