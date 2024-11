Gears 6 sarebbe potuto essere un nuovo Starfield

Gears of War è uno dei franchise più iconici di Xbox e Microsoft e, sebbene sia al momento in pausa, nuovi capitoli stanno arrivando e altri sarebbero potuti arrivare, come Gears 6.

Lo scorso aprile credevamo che Gears 6 sarebbe stato annunciato di lì a poco, visto che erano emersi alcuni indizi riguardo un possibile annuncio relativo al franchise.

Ma il prossimo capitolo, ovvero Gears of War E-Day, non proseguirà la storia del moderno trittico e il cliffhanger di Gears 5, ma ci riporterà indietro nel tempo, fino all'iconico E-Day visto nel primo episodio (lo trovate su Amazon).

Presentato per la prima volta all'Xbox Games Showcase 2024, questo nuovo titolo esplorerà una storia di origini con un giovane Marcus Fenix e Dom Santiago, mostrando il mondo e i retroscena che hanno forgiato i protagonisti e la storia della saga. Un capitolo che è già stato accolto molto bene dai fan dal solo annuncio, ma che non sarà l'unico nuovo episodio della serie.

The Coalition ha comunque assicurato ai fan che Gears 6 non è stato abbandonato. «Non stiamo facendo un passo indietro da quella storyline», dichiarò lo sviluppatore a giugno dopo il reveal di Gears of War E-Day.

E ora, grazie a un'intervista di Rod Ferguson su Podcast Unlocked (tramite The Gamer), abbiamo anche uno spaccato su ciò che sarebbe potuto essere Gears 6.

Secondo l'ex-sviluppatore, il titolo avrebbe portato la lotta dei battiterra ben oltre il pianeta Sera, esplorando le conseguenze del programma spaziale dell'UIR, menzionato in Gears 5 come arma contro le locuste. «Volevo portarci fuori da Sera e capire cosa avrebbe significato per il resto della galassia o almeno del sistema solare», ha spiegato Ferguson durante l'intervista.

Prospettiva sicuramente affascinante ma che, almeno per il momento, è stata abbandonata per Gears 6 che non sarà quindi lo Starfield versione shooter in terza persona.

Non ci resta che aspettare quindi Gears of War E-Day, che per ora ha una data di uscita fissata per un generico 2025 e poco altro.