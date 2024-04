Gears 6, ci siamo quasi: l'annuncio sarebbe davvero vicino

Da tempo si vocifera che Microsoft sarebbe pronta a rivelare Gears 6 quest'estate, tanto che ora arriva una nuova conferma al riguardo.

La serie (che trovate su Amazon) tornerà quasi sicuramente sulle scene, visto che è richiesta a gran voce da un numero spropositato di fan.

Del resto, Gears 6 a quanto pare sarà "vera next-gen", cosa questa che potrebbe essere molto importante per chi da un gioco cerca anche grafica all'avanguardia,

Ora, come riportato anche da PureXbox, l'ultimo indizio arriva da un nuovo tweet del doppiatore del personaggio di Gears JD Fenix, Liam McIntyre.

L'attore difatti pensa che giugno potrebbe essere il mese giusto per un grande annuncio di legato proprio a Gears 6.

McIntyre ha risposto a una domanda sul suo personaggio (attenzione allo spoiler), affermando che The Coalition potrebbe rivelare il prossimo Gears a giugno 2024.

«Non ne ho idea. Penso che l'account di Gears of War ci dirà tutto a giugno», scrive Liam nel post social che trovate poco sopra.

Ad ogni modo, non si tratta assolutamente di una conferma ufficiale: l'attore stesso sembra non essere sicuro dei piani dello sviluppatore, quindi resta l'ipotesi che la sua risposta sia solo "per sentito dire".

Non ci resta quindi che sperare che Microsoft alzi presto il sipario sul sesto capitolo ufficiale di una delle sue serie di punta.

Vero anche che, secondo il sempre ben informato Grubb, Gears 6 potrebbe essere annunciato durante la Summer Game Fest 2024, quindi se vari indizi fanno una prova potremmo dire che ci siamo quasi.

Ma non solo: a differenza dell'imminente Senua's Saga: Hellblade II, il prossimo titolo della serie in lavorazione da parte di The Coalition, difficilmente girerà a 30 fotogrammi al secondo "cinematografici" su Xbox Series X e Xbox Series S.

Nel mentre, vi ricordiamo anche che Gears of War sta anche per diventare un film prodotto da Netflix.